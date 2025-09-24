OSEF bajo la lupa: continúan los pagos millonarios a la Suizo Argentina sin auditoría

OSEF vuelve al escándalo: compras directas millonarias a Suizo Argentina sin auditoría, mientras crece la crisis de los medicamentos.

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) vuelve a estar en el centro de la polémica por los pagos millonarios que sigue realizando a la empresa Suizo Argentina a través de compras directas. En este caso la suma de 213.327.600,00 (Doscientos trece millones trecientos veintisiete mil seiscientos). Según se comunicó en el boletín oficial, estas operaciones no cuentan con auditorias ni procesos de control que garanticen transparencia en el manejo de los fondos públicos. Es decir, el tribunal de cuentas sigue sin cumplir su función.

El escándalo por los medicamentos no se detiene y genera cada vez más malestar entre los afiliados, que deben enfrentar largas esperas y dificultades para acceder a tratamientos, mientras las erogaciones millonarias se realizan sin supervisión y de manera directa. eso si, para una derivación, 4.000 pesos por día.

La falta de auditorías externas y la reiteración de este mecanismo de contratación levantan sospechas sobre posibles irregularidades y comprometen aún más la credibilidad de la obra social.

En este marco, crecen las críticas hacia el Gobierno provincial, que no logra encaminar una solución de fondo y permite que la crisis de OSEF se profundice.



