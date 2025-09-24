Milei reitera reclamo por Malvinas y cuestiona a la ONU en la Asamblea General

Milei reafirmó el reclamo argentino por Malvinas en la ONU y criticó al organismo por extralimitarse en sus funciones.

El presidente Javier Milei reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante la ONU y criticó la expansión del organismo, al que acusó de extralimitarse en sus funciones.
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente argentino Javier Milei reiteró hoy el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, calificándolo como un derecho “legítimo e inalienable” e instando al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales.

El mandatario libertario aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas al funcionamiento de la ONU, a la que acusó de haberse “desviado de sus propósitos originales” y de haberse transformado en un organismo “supranacional” que busca imponer estilos de vida a los ciudadanos del mundo.

“La misión principal de la ONU debe ser preservar la paz y la seguridad internacionales, y todas las demás funciones deberían ser secundarias”, sostuvo Milei, al tiempo que reclamó auditorías, cierre de programas ineficaces y un sistema de financiación basado en resultados verificables.

Milei también cuestionó lo que denominó “inmigración indiscriminada”, a la que calificó de “invasión”, y defendió un modelo de cooperación internacional basado en el libre mercado y el respeto a la soberanía de los Estados.

En otro tramo de su discurso, pidió a Venezuela la liberación del suboficial argentino Nahuel Gallo, detenido en Caracas bajo cargos de espionaje y que, según denunció, se encuentra en condición de “desaparición forzada” desde diciembre de 2024.

Asimismo, expresó su respaldo al expresidente estadounidense Donald Trump, destacando su política contra la inmigración ilegal y sus reformas institucionales. Milei también exigió la liberación de los rehenes israelíes en manos de la organización terrorista Hamás y denunció la “escalada de violencia política desde la izquierda” a nivel mundial.

El mensaje de Milei combinó el reclamo histórico por Malvinas con una fuerte postura internacional, marcada por el rechazo a la burocracia global y el respaldo a gobiernos y líderes alineados con su visión libertaria.

