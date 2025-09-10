Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior del gobierno del gobiern de Javier Milei.

Lisandro Catalán fue designado ministro del Interior por Milei. Perfil del hombre de confianza de Guillermo Francos y su rol clave con gobernadores.
El ex vicejefe de Gabinete y hombre de confianza de Guillermo Francos fue designado al frente del Ministerio del Interior. Tendrá la tarea de recomponer el vínculo con los gobernadores tras los traspiés políticos de La Libertad Avanza.
La designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior se realizará este miércoles en la Casa Rosada y marca un giro estratégico en la relación del gobierno nacional con las provincias. Hasta ayer vicejefe de Gabinete, Catalán es un dirigente de perfil técnico y bajo perfil, considerado uno de los colaboradores más cercanos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La decisión llega tras el duro golpe electoral en la provincia de Buenos Aires, que obligó a La Libertad Avanza a mostrarse hiperactiva y lanzar nuevas mesas de trabajo: la Política, la Bonaerense y la Federal. Esta última será liderada por Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el propio Catalán, como interlocutores con los gobernadores.
Perfil de Lisandro Catalán
Nacido en San Miguel de Tucumán en 1971, es abogado egresado de la Universidad de Tucumán. Se trasladó a Buenos Aires en 1997 para ejercer la profesión, pero consolidó su vínculo con el sector público en la década de 2000.
- En 2006-2007 trabajó junto a Francos en el Banco Provincia, durante el primer mandato de Daniel Scioli.
- En 2012 colaboró en la creación de la Fundación Acordar, un think tank coordinado por Francos.
Durante el gobierno de Mauricio Macri ingresó al Registro Nacional de Reincidencia y fue ratificado en 2020 por la ministra de Justicia Marcela Losardo, manteniendo el cargo luego con Martín Soria.
En la gestión Milei se convirtió en el nexo clave con gobernadores y legisladores, acompañando a Francos en reuniones diarias en la Casa Rosada. Su papel fue decisivo en la transición presidencial, donde articuló con el exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro para coordinar el traspaso de gestión.
El desafío que viene
con un Congreso adverso y las reformas estructurales de Milei todavía en discusión, Catalán deberá recomponer puentes con los mandatarios provinciales. El objetivo, según Francos, es “profundizar los vínculos con los gobernadores que comparten el espíritu de cambio” y garantizar acuerdos políticos que le den aire al oficialismo.
Su estilo discreto y su capacidad técnica lo convirtieron en una pieza de confianza para distintos espacios políticos, incluso en contextos de fuerte polarización. Ahora, el flamante ministro del Interior enfrentará el desafío de sostener el delicado equilibrio entre la Casa Rosada y las provincias.
