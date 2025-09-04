La Justicia frena el ingreso de carne con hueso a Tierra del Fuego por riesgo sanitario

La Justicia suspendió por 30 días el ingreso de carne con hueso a Tierra del Fuego y frenó la resolución del Senasa por riesgo sanitario.
Un fuerte respaldo judicial recibieron los productores ganaderos de Tierra del Fuego tras el fallo de la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Rural y ordenó suspender por 30 días los efectos de la Resolución 460/2025 del Senasa.
Dicha normativa había habilitado el ingreso de carne con hueso plano —como el asado y la falda— desde regiones ajenas a la patagonia.
Un riesgo para la producción y el mercado externo
En su resolución, la jueza Borruto advirtió que la medida del Senasa “podría generar un perjuicio grave e inmediato” para la ganadería de la región, que durante décadas construyó un diferencial sanitario clave para garantizar la competitividad exportadora, la trazabilidad y la inocuidad alimentaria.
El fallo se conoce en un contexto delicado: desde que la resolución entró en vigencia en junio, Chile suspendió el reconocimiento sanitario a la Patagonia y la Unión Europea evalúa auditorías de seguimiento, lo que despierta temores sobre el cierre de mercados estratégicos.
Alcance limitado a Tierra del Fuego
Si bien los productores interpretaron en un primer momento que la decisión tenía alcance regional, fuentes cercanas al Juzgado aclararon que la suspensión aplica únicamente a Tierra del Fuego. No obstante, el pronunciamiento judicial marca un precedente que podría repercutir en otras provincias patagónicas donde también se iniciaron acciones judiciales contra la medida del Senasa.
La visión de los productores
Desde la Asociación Rural celebraron la decisión, señalando que la apertura al ingreso de carne con hueso desde el norte del país “ponía en riesgo décadas de trabajo conjunto entre productores y el Estado” y advertía consecuencias económicas, sanitarias y sociales irreparables.
En tanto, el secretario del Juzgado, Juan Vicente, explicó que la cautelar se fundamenta también en la particularidad geográfica de Tierra del Fuego, que depende del tránsito por Chile para el ingreso de mercaderías, un factor que no fue considerado adecuadamente por Senasa.
Lo que viene
La suspensión tendrá vigencia por 30 días, tiempo en el cual las partes deberán aportar pruebas para que la jueza pueda definir si mantiene o no la medida. Mientras tanto, en la región se mantiene la incertidumbre y la tensión entre productores, autoridades sanitarias y el gobierno nacional.
