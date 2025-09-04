La Justicia frena el ingreso de carne con hueso a Tierra del Fuego por riesgo sanitario

18 0 04 septiembre 2025 2025-09-04T09:18:00-03:00 Editar esta nota

La Justicia suspendió por 30 días el ingreso de carne con hueso a Tierra del Fuego y frenó la resolución del Senasa por riesgo sanitario.

La jueza federal Mariel Borruto suspendió por 30 días la resolución del Senasa que permitía el ingreso de carne con hueso plano desde zonas con aftosa vacunada. El fallo responde a un reclamo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego y busca resguardar el estatus sanitario de la Patagonia.
Un fuerte respaldo judicial recibieron los productores ganaderos de Tierra del Fuego tras el fallo de la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Rural y ordenó suspender por 30 días los efectos de la Resolución 460/2025 del Senasa.

Dicha normativa había habilitado el ingreso de carne con hueso plano —como el asado y la falda— desde regiones ajenas a la patagonia.

Un riesgo para la producción y el mercado externo

En su resolución, la jueza Borruto advirtió que la medida del Senasa “podría generar un perjuicio grave e inmediato” para la ganadería de la región, que durante décadas construyó un diferencial sanitario clave para garantizar la competitividad exportadora, la trazabilidad y la inocuidad alimentaria. 

El fallo se conoce en un contexto delicado: desde que la resolución entró en vigencia en junio, Chile suspendió el reconocimiento sanitario a la Patagonia y la Unión Europea evalúa auditorías de seguimiento, lo que despierta temores sobre el cierre de mercados estratégicos.

Alcance limitado a Tierra del Fuego

Si bien los productores interpretaron en un primer momento que la decisión tenía alcance regional, fuentes cercanas al Juzgado aclararon que la suspensión aplica únicamente a Tierra del Fuego. No obstante, el pronunciamiento judicial marca un precedente que podría repercutir en otras provincias patagónicas donde también se iniciaron acciones judiciales contra la medida del Senasa.
La visión de los productores

Desde la Asociación Rural celebraron la decisión, señalando que la apertura al ingreso de carne con hueso desde el norte del país “ponía en riesgo décadas de trabajo conjunto entre productores y el Estado” y advertía consecuencias económicas, sanitarias y sociales irreparables.

En tanto, el secretario del Juzgado, Juan Vicente, explicó que la cautelar se fundamenta también en la particularidad geográfica de Tierra del Fuego, que depende del tránsito por Chile para el ingreso de mercaderías, un factor que no fue considerado adecuadamente por Senasa.
Lo que viene

La suspensión tendrá vigencia por 30 días, tiempo en el cual las partes deberán aportar pruebas para que la jueza pueda definir si mantiene o no la medida. Mientras tanto, en la región se mantiene la incertidumbre y la tensión entre productores, autoridades sanitarias y el gobierno nacional.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 18
  1. Anónimoseptiembre 04, 2025

    LA JUEZA KUKA CUÑADA DEL PERRO SIUTTO

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoseptiembre 04, 2025

      vieja mal culiada..... seguro compra carne podrida de trelew, ahi esta la mafia ....aparte la droga que entran y todos lo saben asco asco dan soretes

      Borrar
  2. Anónimoseptiembre 04, 2025

    no te dejan comprar asado barato estos delincuentes, como a ellos le sobra la guita.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Entonces bajen los precios más cara la carne en la Patagonia

    ResponderBorrar
  4. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Seria bueno que por 30 dias no se comprara carne en tierra del fuego.
    O se compre pollo o cerdo.
    Y que se metan en el ojete la carne estis hijos de puta que te cobran lo quebse les antoja a ellos y no quieren competencia

    ResponderBorrar
  5. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Que cara duras a quien expirta carne tierra del fuego???

    ResponderBorrar
  6. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Claro, si los terneros, novillos, vaquillonas consumen carne y de esa forma se van a contagiar una enfermedad que no tienen los animales del norte por estar vacunados.
    Cuanto desconocimiento por Dios!!!

    ResponderBorrar
  7. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Gracias a esas medidas acá la carne a mostrador cuesta mas del 250% que en el norte.
    Eso se llama PROTECCIONISMO

    ResponderBorrar
  8. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Que pasa? Tienen miedo a competir con los precios del norte?

    ResponderBorrar
  9. Anónimoseptiembre 04, 2025

    La carne con hueso de bs as, la pampa, etc, es exportada a eeuu y a todo el mundo pero a tdf no se puede...

    ResponderBorrar
  10. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Los kukad iban a comer asado barato y no van a poder🤣🤣🤣🤣🤣

    ResponderBorrar
  11. Anónimoseptiembre 04, 2025

    los estancieros que se pongan a criar mas animales ,porque los señores mandan los terneros a chubut ,y despues compramos carne de trebelin ,mas caroooo CUAL ES EL CURROOOO

    ResponderBorrar
  12. Anónimoseptiembre 04, 2025

    QUE ABASTESCAN LA PROVINCIA PRIMERO ,AHI TENDREMOS MAS VARATO LA CARNE ,PONGANJENTE A TRABAJAR ,Y DEJEN DE ECHAR LA CULPA A LOS PERROS ,MALANDRAS

    ResponderBorrar
  13. Anónimoseptiembre 04, 2025

    DESDE QUE COBRAN REGALIAS DE GAS Y PETROLEO SE TERMINO ,LA GANADERIA ,ENTDF ,QUE PAGEN MAS IMPUESTO A ESTAS CASTA ,QUIEREN COBRAR A LOS QUE VENDEN PAN CASERO Y A ESTOS VIVOS NADA ,ESTANCIA IMPRODUCTIA ,MMMASS IMPUESTOO

    ResponderBorrar
  14. Anónimoseptiembre 04, 2025

    LA JUESA FEDERAL TAMBIEN TENDRIA QUE SEGUIR ESA LINEA ,DE VENTA A CHUBUT Y ACA NO HAY CARNE LOCAL BAMOOOSSS

    ResponderBorrar
  15. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Por suerte me encanta la sin hueso.

    ResponderBorrar
  16. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Que me la entren sin huesos o que me entren la sin hueso

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,265,Espectaculos,82,Interes,2345,Interes General,3161,Internacionales,148,Locales,3564,Noticias Nacionales,1395,Policiale,4,Policiales,11347,Sociedad,4938,Tecno,76,Tendencias,125,Titulares,14367,Ultimas Noticias,12756,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: La Justicia frena el ingreso de carne con hueso a Tierra del Fuego por riesgo sanitario
La Justicia frena el ingreso de carne con hueso a Tierra del Fuego por riesgo sanitario
La Justicia suspendió por 30 días el ingreso de carne con hueso a Tierra del Fuego y frenó la resolución del Senasa por riesgo sanitario.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyxJgJKQ27VrYTfW3vmFEsDv2ab7x3qyIzyDTdT7Fhy6ctfM-Abq5hkiPEyBYULGDZvehcPzTp2yN76YT-2Z7OWHMO5i0Rt0Zt-eU91MDs9G5DV35AWYn28mCPyPma4GUKVk1sAg_udq6ROovdfi1nahz7otZgVIP-fSbwHGGrwzklmjirCNLu/w640-h426/Jueza%20Mariel%20Borruto%20suspendio%20el%20permiso%20para%20ingresar%20carne%20con%20hueso%20plano%20a%20tierra%20del%20fuego.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyxJgJKQ27VrYTfW3vmFEsDv2ab7x3qyIzyDTdT7Fhy6ctfM-Abq5hkiPEyBYULGDZvehcPzTp2yN76YT-2Z7OWHMO5i0Rt0Zt-eU91MDs9G5DV35AWYn28mCPyPma4GUKVk1sAg_udq6ROovdfi1nahz7otZgVIP-fSbwHGGrwzklmjirCNLu/s72-w640-c-h426/Jueza%20Mariel%20Borruto%20suspendio%20el%20permiso%20para%20ingresar%20carne%20con%20hueso%20plano%20a%20tierra%20del%20fuego.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/la-justicia-frena-el-ingreso-de-carne.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/la-justicia-frena-el-ingreso-de-carne.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos