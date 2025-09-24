Joven asesinado a puñaladas y un menor detenido por el crimen

Un hecho sangriento conmocionó este domingo a la ciudad de Río Grande, donde un joven de 25 años perdió la vida tras recibir varias puñaladas en un sector de la Margen Sur.

El ataque ocurrió sobre la calle Lupinos al 30, donde la Policía encontró a la víctima, identificada como Julián Rodríguez, agonizando en la vía pública. Los efectivos iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia, pero el personal médico confirmó su fallecimiento en el lugar.





Según la información policial, Augusto Pastori (31) relató que escuchó gritos y al salir de su casa vio a su amigo Rodríguez forcejeando con un menor de 17 años. Durante el enfrentamiento, el adolescente habría apuñalado a Rodríguez en la pierna izquierda. Pastori intentó intervenir y sufrió un corte en una de sus manos, por lo que también fue trasladado al hospital para recibir curaciones y quedó demorado de manera preventiva.





El presunto autor del crimen escapó del lugar, pero más tarde fue localizado en una vivienda de la calle Arroyo La Misión al 3400, en el barrio Chacra 13, donde fue detenido. El menor estaba en la casa de su madre al momento de la aprehensión.





La Policía y la Justicia trabajan en la investigación del caso, mientras que la comunidad fueguina quedó conmocionada por un nuevo episodio de violencia extrema en la ciudad.