Gobierno dispuso nuevos aumentos en tarifas de gas y electricidad desde octubre

7 0 30 septiembre 2025 2025-09-30T04:01:00-03:00 Editar esta nota

El Gobierno dispuso aumentos en las tarifas de gas y electricidad desde octubre. Impactará en todo el país, con subsidios focalizados en sectores bajo

El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía confirmaron subas en el gas y la electricidad en todo el país, incluyendo Tierra del Fuego.

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo incremento en las tarifas de gas natural y energía eléctrica que comenzará a regir a partir del 1° de octubre de 2025, bajo el argumento de “sincerar los costos reales de los servicios públicos energéticos” y reducir el peso de los subsidios generalizados.

La medida fue instrumentada a través de la Resolución 383/2025 de la Secretaría de Energía, firmada por María Carmen Tettamanti, que fijó los nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y para el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF). También se actualizaron los valores de transporte de energía en alta tensión y de distribución troncal, que deberán trasladarse a los cuadros tarifarios de las distribuidoras.

En paralelo, mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se estableció que el recargo sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) aumente al 7%, destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Este cargo será trasladado directamente a las facturas de los usuarios y aplicará también al autoconsumo de las empresas distribuidoras.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el ajuste forma parte de la estrategia para consolidar el proceso de desinflación y garantizar la sostenibilidad del sector energético. No obstante, se mantendrán bonificaciones para usuarios residenciales de menores ingresos (Niveles 2 y 3), con el objetivo de sostener el acceso al consumo básico y esencial.

Las resoluciones entrarán en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y la aplicación de los procedimientos que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 7
  1. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Viva la libertad jajajajajajaja aguante milei ,karina caputo y menem jajajajajajajajaja

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Regalito liberesclavos para todos en vista que pasa rápido el tiempo y se acerca la navidad.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 30, 2025

    HAY TENES QUE TE AUMENTA 5 VECES POR MES LA NAFTA LOS SERVICIOS BASICOS COMO LUZ Y GAS, TODO ESTO SE TRASLADA A PRECIOS, CON QUE HACEN LA MEDICION ESTE GOBIERNO

    ResponderBorrar
  4. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Tres dormitorios después Nación nos sinceró el precio del gas y nos aumenta el 7% y este pelotudo de coto cree que no queremos al gobierno de Miley porque Melella nos mandó?

    ResponderBorrar
  5. Anónimoseptiembre 30, 2025

    Porqué no sinceran la excepción de impuestos a los ricos de este pais y lo que se están robando manga de HDP

    ResponderBorrar
  6. Anónimoseptiembre 30, 2025

    QUIEN GENERA INFLACION EN LA PROVINCIA ,GAZ Y LUZ SE GENERA EN TDF ,HDP

    ResponderBorrar
  7. Anónimoseptiembre 30, 2025

    VIERON QUE BUEN TIPO...AYER NOS VISITO Y NOS DEJO ESTE REGALITO

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,85,Interes,2374,Interes General,3198,Internacionales,152,Locales,3703,Noticias Nacionales,1406,Policiale,6,Policiales,11389,Sociedad,4989,Tecno,76,Tendencias,135,Titulares,14523,Ultimas Noticias,12912,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Gobierno dispuso nuevos aumentos en tarifas de gas y electricidad desde octubre
Gobierno dispuso nuevos aumentos en tarifas de gas y electricidad desde octubre
El Gobierno dispuso aumentos en las tarifas de gas y electricidad desde octubre. Impactará en todo el país, con subsidios focalizados en sectores bajo
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS3WQ_j6ms0xmZYj5nhz1Op8y_cSFDgeiO3jVJZKQP4NHCMiNk69zfeSgsVYNoUfDa-9WN9ZXVH0XGsf9_dPWTu4ayAh4zZbYMbcve1xDYNYUOS8YoJAxbvvuh62zn5IlSRidoVqwwY77FSswoioG4NH2ImFegupml0H2JJ2fYZA6Xdm93Um3U/w640-h348/aumento%20del%20gas%20en%20tdf.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS3WQ_j6ms0xmZYj5nhz1Op8y_cSFDgeiO3jVJZKQP4NHCMiNk69zfeSgsVYNoUfDa-9WN9ZXVH0XGsf9_dPWTu4ayAh4zZbYMbcve1xDYNYUOS8YoJAxbvvuh62zn5IlSRidoVqwwY77FSswoioG4NH2ImFegupml0H2JJ2fYZA6Xdm93Um3U/s72-w640-c-h348/aumento%20del%20gas%20en%20tdf.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/gobierno-dispuso-nuevos-aumentos-en.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/gobierno-dispuso-nuevos-aumentos-en.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos