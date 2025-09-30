Gobierno dispuso nuevos aumentos en tarifas de gas y electricidad desde octubre

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo incremento en las tarifas de gas natural y energía eléctrica que comenzará a regir a partir del 1° de octubre de 2025, bajo el argumento de “sincerar los costos reales de los servicios públicos energéticos” y reducir el peso de los subsidios generalizados.

La medida fue instrumentada a través de la Resolución 383/2025 de la Secretaría de Energía, firmada por María Carmen Tettamanti, que fijó los nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y para el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF). También se actualizaron los valores de transporte de energía en alta tensión y de distribución troncal, que deberán trasladarse a los cuadros tarifarios de las distribuidoras.





En paralelo, mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se estableció que el recargo sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) aumente al 7%, destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Este cargo será trasladado directamente a las facturas de los usuarios y aplicará también al autoconsumo de las empresas distribuidoras.





Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el ajuste forma parte de la estrategia para consolidar el proceso de desinflación y garantizar la sostenibilidad del sector energético. No obstante, se mantendrán bonificaciones para usuarios residenciales de menores ingresos (Niveles 2 y 3), con el objetivo de sostener el acceso al consumo básico y esencial.





Las resoluciones entrarán en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y la aplicación de los procedimientos que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).