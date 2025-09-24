(Vídeo) Escuela Técnica de Andorra sin clases por ratas: nueva suspensión tras hallazgo de ratas muertas y excrementos

La Escuela Técnica de Andorra volvió a suspender clases: hallaron excremento de ratas tras una reciente fumigación.

La Escuela Secundaria Técnica de Andorra permanece nuevamente sin clases luego de que se detectara presencia de excremento de ratas en distintos sectores del edificio, lo que obligó a suspender las actividades por segunda vez en pocos días.

Ratas en el colegio tecnico de valle de andorra ushuaia

El último viernes, la institución ya había cancelado las clases para llevar adelante tareas de desratización y fumigación. Sin embargo, este lunes, cuando los alumnos esperaban regresar a la normalidad, se encontraron con la sorpresa de que el problema persiste y que las puertas volverían a cerrarse.

La situación generó malestar entre las familias, que cuestionan la falta de soluciones definitivas para garantizar condiciones sanitarias básicas. "Entre tantas suspensiones, los únicos con asistencia perfecta parecen ser los roedores", ironizaron algunos padres en redes sociales. Desde el establecimiento no confirmaron cuándo se podrá retomar la actividad escolar con normalidad, a la espera de nuevos trabajos de control sanitario. 

