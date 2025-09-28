“Es un vacío que no se llena con nada”: 17 años sin Sofía Herrera

Hoy, domingo 28 de septiembre, se cumplen 17 años de la desaparición de Sofía Herrera, la niña de 3 años que fue vista por última vez en el excamping John Goodall, a 60 kilómetros al sur de Río Grande, en 2008.

Como cada año, sus padres, María Elena Delgado y Fabián Herrera, encabezarán una concentración en la esquina de Cabo de Hornos y Cambaceres, en Río Grande, para renovar el reclamo de justicia y pedir que la investigación avance.





La desaparición de Sofía se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de nuestro país y, a pesar del paso del tiempo, la causa judicial no logró esclarecer qué sucedió con la niña, que hoy tendría 20 años.





“Es un vacío que no se llena con nada, una ausencia que duele en cada rincón de la casa. Pero yo como mamá no la dejo de buscar un solo día”, expresó María Elena Delgado en diálogo con FM Provincia.





La madre de Sofía también lamentó la falta de avances en la causa: “Desde la Justicia no se está trabajando en nada porque todo lo que está en el expediente ya se trabajó. Lo que llega se analiza, pero todo queda descartado”.





Delgado señaló que su vida familiar transcurre entre la crianza de su hija menor y la búsqueda incansable de Sofía: “Eso nunca lo dejo de hacer ni de pensar”. A 17 años, el caso continúa abierto y la familia insiste en mantener viva la memoria de Sofía, reclamando respuestas que la Justicia aún no les brinda.