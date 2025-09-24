Empleados legislativos acordaron un 5% de aumento y discutirán salarios todos los meses

El secretario general de la Asociación del Personal de la Legislatura, José Brua, confirmó que los trabajadores legislativos recibirán un 5% de aumento salarial en septiembre, con impacto en los haberes que se liquidarán a fin de mes.

En diálogo con Radio Provincia, Brua detalló: “Cerramos el mes de septiembre con un 3% sobre la cláusula que tenemos, lo que da un 5% en total”.





Asimismo, explicó que el acuerdo contempla la revisión mensual de los sueldos: “Cerramos una cuarta parte de lo que estamos pidiendo, pero si seguimos negociando mes a mes vamos a llegar a diciembre con lo que pretendemos”.





El dirigente sindical advirtió que los empleados legislativos han sufrido una pérdida del 30% del salario real en el último año. En ese marco, anticipó que la próxima reunión de la mesa de negociación salarial será convocada después del 26 de octubre.