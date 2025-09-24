Empleados legislativos acordaron un 5% de aumento y discutirán salarios todos los meses

Empleados legislativos lograron un 5% de aumento en septiembre y negociarán salarios mes a mes para recuperar el 30% de pérdida salarial.

El gremio de empleados legislativos cerró un incremento del 5% para septiembre y confirmó que continuará la negociación salarial de manera mensual.
El secretario general de la Asociación del Personal de la Legislatura, José Brua, confirmó que los trabajadores legislativos recibirán un 5% de aumento salarial en septiembre, con impacto en los haberes que se liquidarán a fin de mes.

En diálogo con Radio Provincia, Brua detalló: “Cerramos el mes de septiembre con un 3% sobre la cláusula que tenemos, lo que da un 5% en total”.

Asimismo, explicó que el acuerdo contempla la revisión mensual de los sueldos: “Cerramos una cuarta parte de lo que estamos pidiendo, pero si seguimos negociando mes a mes vamos a llegar a diciembre con lo que pretendemos”.

El dirigente sindical advirtió que los empleados legislativos han sufrido una pérdida del 30% del salario real en el último año. En ese marco, anticipó que la próxima reunión de la mesa de negociación salarial será convocada después del 26 de octubre.

Empleados legislativos acordaron un 5% de aumento y discutirán salarios todos los meses
