El Tribunal de Cuentas quiere decidir qué se publica y que no según su conveniencia

El Tribunal de Cuentas busca filtrar información mientras cobra sueldos millonarios y no audita gastos como los de la clínica Suizo Argentino u OSEF
El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego volvió a quedar en el centro de la polémica. Cansados de que se expongan públicamente sus incapacidades, sueldos millonarios y falta de resultados, los vocales ahora buscan avanzar en un mecanismo que les permita decidir qué se publica y qué no , es decir, filtrar la información que llega al ciudadano de acuerdo a lo que les convenga.
Si bien, esta medida va en contra de la Ley Nº 653 de 2004 establece el marco legal en Tierra del Fuego para el derecho de acceso a la información pública y la Ley Nacional 27.275, que garantiza a los ciudadanos el acceso INMEDIATO a la información pública.
Mientras tanto, las auditorías brillan por su ausencia. En lugar de dedicar el tiempo y los recursos a controlar los gastos millonarios del Estado, los funcionarios del organismo parecen obsesionados con blindarse a sí mismos y cuidar sus privilegios. Siendo este tipo de acciones que buscan implementar un delito, es más, bastante tenemos que esperar los cuidadnos para acceder a la información en este organismo, lo que ya violenta el acceso prematuro a la información pública.
Basta con recordar que en agosto los vocales se aplicaron un aumento con carácter retroactivo, llevándose sueldos de más de 21 millones de pesos en un solo mes. Un monto escandaloso que se vende directamente del bolsillo de los fueguinos.
En paralelo, siguen sin dar explicaciones sobre casos que deben ser prioritarios, como los gastos millonarios de la clínica Suizo Argentino, que se incrementaron de manera desorbitante en muy poco tiempo. Tampoco dieron detalles, más que pedir que el usuario de OSEF sea que pague el despilfarro que no controlaron. Ese silencio alimenta aún más las sospechas sobre la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos.
La pregunta cae de madura: ¿qué buscan ocultar los vocales del Tribunal de Cuentas y los miembros en general? Porque cuando un organismo de control pretende decidir qué información se difunde y cuál se esconde, queda claro que hay algo que no quieren que la sociedad vea.
El mensaje para la ciudadanía es contundente: los que deben auditar con seriedad el uso del dinero público parecen estar ocupados en proteger sus privilegios y esconder sus chanchullos.
Es toda una movida del sindicato de trenes de Salom que mal reconocio murcia en puertos. Ayudada por algun director general primo de cherubbini otro funcional de salom. Ambos denunciados publicamente a principio de año por cuestiones de dudosa curros por medios de bs as como TN. Cuando estos eran directivos en la EX AGP. https://data24.com.ar/politica/los-puertos-siguen-administrados-por-los-k-deficit-corrupcion-y-casta-que-resiste-a-los-cambios-de-milei/ResponderBorrar
Dias atras se juntaron con el de puertos y navegacion, coya 2 y sindicato de trenes tdf donde compartieron asadito
A dias de eso se hace la denuncia en nacion y ahora llega la intimacion
El botin de guerra es el puerto inhabilitar o intervenir es una opcion previa a pasar a arbita nacional.
El sindicato de trenes no tiene representacion legal para estar en puertos solo el bruto e ignorante murcia los reconocio. Pero en bs as si por que ferroviarios estan dentro de puertos. El poder de fuego de salom, el primo de coya 2 y cia es en bs as y quieren al puerto de tierra del fuego en buenos aires como caja para poder hacer la rosca y apropiarse como gremio de una representacion que en tierra del fuego no tienen.
El sindicato de trenes en tdf lo manejan coya 2 y paulita que ssolo ponen la cara para la foto de asado.
Como puede un gobernador tener semejante zarta de inutiles como funcionarios nadie se lo explica
Hay que leer las acordadas para ver todo lo que se hace la vista gorda los tribunos cobran el 5% del total de los que no rechazan así se maneja hace décadas el tribunal de cuentasResponderBorrar
Porque en muchos ministerios se sacó la imputación previa del gasto porque los que estaban ahí para cuidar el gasto pedían coimas para sacar los expedientesResponderBorrar
Estamos en democraciaResponderBorrar
El que sepa algo que lo diga a los medios..., eso és un nido de corrupcion, el jefe banca pero los ciudadnos..., NOResponderBorrar