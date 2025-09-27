Denuncian relleno ilegal en un humedal protegido de Ushuaia

En la dirección Hipólito Yrigoyen 1899 de Ushuaia, una imagen satelital dejó al descubierto lo que debería ser un humedal protegido, pero que hoy muestra claros signos de relleno con tierra.

Las turberas, ecosistemas únicos de Tierra del Fuego, cumplen un rol vital: regulan el agua, almacenan carbono y previenen inundaciones. Sin embargo, la intervención detectada atenta directamente contra miles de años de naturaleza.





Estos humedales fueron reconocidos como Sitio Ramsar, en el marco de la convención internacional que promueve la conservación y el uso racional de estos espacios. En la provincia, la custodia de estos ecosistemas está bajo la órbita del Ministerio de Producción y Ambiente , aunque ambientalistas advierten que la protección no está garantizada si continúan los rellenos.





Desde sectores ambientales señalan que “tirar tierra sobre un humedal no es progreso, es destrucción” y exigen al Gobierno provincial acciones inmediatas para frenar la actividad y clausurar la zona. ¿Estarán centrados en la campaña que se les escapo la tortuga? En principio podría ser así.





La denuncia alerta sobre un riesgo concreto: perder uno de los principales reguladores naturales del agua en la ciudad. “No se trata solo de un pedazo de tierra, sino de un ecosistema irremplazable”, advirtieron.