Condenan a 4 años de prisión a un hombre por abusar de una niña de 11 años

Un hombre fue condenado a 4 años de prisión en Río Grande por abusar de una niña de 11 años. La Justicia ordenó su inmediata detención.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte halló culpable al acusado por hechos ocurridos en 2019. El hombre fue detenido tras el veredicto.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte dictó este viernes una condena de 4 años de prisión efectiva contra un hombre declarado culpable del delito de abuso sexual simple, agravado, cometido en perjuicio de una niña de 11 años en el año 2019.

El acusado, que había llegado al debate oral en libertad, quedó detenido de manera inmediata tras conocerse el veredicto. La investigación determinó que el hombre aprovechó la relación de confianza que mantenía con la familia para someter a la menor, quien se encontraba bajo su cuidado al momento de los hechos.

Como parte de la resolución, el Tribunal dispuso la aplicación de un dispositivo de orientación y contención para la víctima, con el fin de garantizar acompañamiento psicológico y social durante el proceso de reparación.

En el juicio, la acusación fue llevada adelante por el Fiscal Mayor Martín Bramati, mientras que la defensa estuvo a cargo de la Defensora Pública Lorena Nebreda. El Tribunal estuvo presidido por el juez Juan José Varela, acompañado por los jueces Eduardo López y Pedro Fernández (subrogante).

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 13 de octubre a las 13 horas. Por razones de protección a la integridad de la víctima, la Justicia no difundió la identidad del condenado.

