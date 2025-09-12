Cerraron la causa contra el camarista Leonelli por “tenencia de pornografía infantil”

La medida fue tomada por la jueza María Cristina Barrionuevo, luego de que la propia fiscalía solicitara desestimar el requerimiento de acusación. La pericia determinó que el contenido encontrado en la nube de memoria de Leonelli era el mismo que había formado parte de una causa del año 2016, cuando se desempeñaba en el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Grande.





El actual juez de ese fuero, Raúl Sahade, debió trasladar personalmente a Ushuaia el material original para su cotejo, debido a que en su momento había sido enviado por bolsín judicial y sufrió un robo virtual desde el sistema judicial. La revisión confirmó que se trataba de idéntico contenido.





Con este resultado, Leonelli quedó sobreseído y la causa fue archivada. El caso, que generó gran repercusión mediática, finalmente quedó en evidencia como un episodio ligado más a internas judiciales que a la existencia real de un delito.