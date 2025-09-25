Casa de Gobierno es la unidad básica de Tita y López: Melella destina $300 millones a propaganda y fake news

El Gobierno de Gustavo Melella creó un millonario fondo para publicidad oficial. Denuncian que gran parte de los recursos financian portales en redes que difunden fake news y atacan a la oposición.

En medio de la crisis económica y social que atraviesa la provincia, el gobernador Gustavo Melella y su jefe de Gabinete, Agustín Tita , destinaron $300 millones a un “Fondo Permanente de Gastos de Publicidad”, según trascendió en documentos oficiales. Gasto que beneficia a Cristina López y Agustín Tita , los candidatos del gobernador.





La medida generó fuertes críticas ya que, lejos de priorizar salud, educación o empleo, el dinero de los fueguinos se utiliza para sostener una estructura de propaganda política que opera principalmente en portales de Facebook.





De acuerdo a las denuncias , gran parte de estos sitios sobreviven únicamente de la pauta oficial y dedican su actividad a reproducir el relato gubernamental, además de generar fake news contra la oposición y ocultar los problemas reales que afectan a la población.





Mientras tanto, la salud pública se encuentra en crisis, los docentes mantienen medidas de fuerza por falta de respuestas salariales, y cientos de trabajadores han sido despedidos. En este contexto, la decisión de Melella refleja una clara prioridad: primero la propaganda, después la gente.

