Casa de Gobierno es la unidad básica de Tita y López: Melella destina $300 millones a propaganda y fake news

Melella y Tita destinan $300 millones a propaganda y fake news, mientras salud, educación y empleo siguen en crisis en Tierra del Fuego.
El Gobierno de Gustavo Melella creó un millonario fondo para publicidad oficial. Denuncian que gran parte de los recursos financian portales en redes que difunden fake news y atacan a la oposición.
En medio de la crisis económica y social que atraviesa la provincia, el gobernador Gustavo Melella y su jefe de Gabinete, Agustín Tita, destinaron $300 millones a un “Fondo Permanente de Gastos de Publicidad”, según trascendió en documentos oficiales. Gasto que beneficia a Cristina López y Agustín Tita, los candidatos del gobernador.
La medida generó fuertes críticas ya que, lejos de priorizar salud, educación o empleo, el dinero de los fueguinos se utiliza para sostener una estructura de propaganda política que opera principalmente en portales de Facebook.
De acuerdo a las denuncias, gran parte de estos sitios sobreviven únicamente de la pauta oficial y dedican su actividad a reproducir el relato gubernamental, además de generar fake news contra la oposición y ocultar los problemas reales que afectan a la población.
Mientras tanto, la salud pública se encuentra en crisis, los docentes mantienen medidas de fuerza por falta de respuestas salariales, y cientos de trabajadores han sido despedidos. En este contexto, la decisión de Melella refleja una clara prioridad: primero la propaganda, después la gente.
