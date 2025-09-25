Casa de Gobierno es la unidad básica de Tita y López: Melella destina $300 millones a propaganda y fake news

0 0 25 septiembre 2025 2025-09-25T01:24:00-03:00 Editar esta nota

Melella y Tita destinan $300 millones a propaganda y fake news, mientras salud, educación y empleo siguen en crisis en Tierra del Fuego.

El Gobierno de Gustavo Melella creó un millonario fondo para publicidad oficial. Denuncian que gran parte de los recursos financian portales en redes que difunden fake news y atacan a la oposición.

El Gobierno de Gustavo Melella creó un millonario fondo para publicidad oficial. Denuncian que gran parte de los recursos financian portales en redes que difunden fake news y atacan a la oposición.

En medio de la crisis económica y social que atraviesa la provincia, el gobernador Gustavo Melella y su jefe de Gabinete, Agustín Tita, destinaron $300 millones a un “Fondo Permanente de Gastos de Publicidad”, según trascendió en documentos oficiales. Gasto que beneficia a Cristina López y Agustín Tita, los candidatos del gobernador. 

La medida generó fuertes críticas ya que, lejos de priorizar salud, educación o empleo, el dinero de los fueguinos se utiliza para sostener una estructura de propaganda política que opera principalmente en portales de Facebook.

De acuerdo a las denuncias, gran parte de estos sitios sobreviven únicamente de la pauta oficial y dedican su actividad a reproducir el relato gubernamental, además de generar fake news contra la oposición y ocultar los problemas reales que afectan a la población.

Mientras tanto, la salud pública se encuentra en crisis, los docentes mantienen medidas de fuerza por falta de respuestas salariales, y cientos de trabajadores han sido despedidos. En este contexto, la decisión de Melella refleja una clara prioridad: primero la propaganda, después la gente.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2367,Interes General,3190,Internacionales,151,Locales,3669,Noticias Nacionales,1400,Policiale,5,Policiales,11381,Sociedad,4978,Tecno,76,Tendencias,130,Titulares,14484,Ultimas Noticias,12873,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Casa de Gobierno es la unidad básica de Tita y López: Melella destina $300 millones a propaganda y fake news
Casa de Gobierno es la unidad básica de Tita y López: Melella destina $300 millones a propaganda y fake news
Melella y Tita destinan $300 millones a propaganda y fake news, mientras salud, educación y empleo siguen en crisis en Tierra del Fuego.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiawoNhnD3yTGpQbAjKVrr7wHbKu4VQ3kpkwC9fA7vMgzshMkLROWwOluibxDBvXjJ00sv7VADyVp4JewmCzDG-0KTuTi4I2BCY4ctkViMHW-QHcEunN4q89JlG1_c-irvAT5VB76A-WH-lhoh5w7ZYd_OOk32s0CFN27KhuTgrGkESsrxESmhF/w640-h384/casa%20de%20gobierno%20unidad%20basica%20de%20tita%20y%20lopez%20para%20las%20elecciones.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiawoNhnD3yTGpQbAjKVrr7wHbKu4VQ3kpkwC9fA7vMgzshMkLROWwOluibxDBvXjJ00sv7VADyVp4JewmCzDG-0KTuTi4I2BCY4ctkViMHW-QHcEunN4q89JlG1_c-irvAT5VB76A-WH-lhoh5w7ZYd_OOk32s0CFN27KhuTgrGkESsrxESmhF/s72-w640-c-h384/casa%20de%20gobierno%20unidad%20basica%20de%20tita%20y%20lopez%20para%20las%20elecciones.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/casa-de-gobierno-es-la-unidad-basica-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/casa-de-gobierno-es-la-unidad-basica-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos