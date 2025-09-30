Aprueban aumento salarial para el personal policial en Tierra del Fuego

El Gobierno provincial aprobó, mediante el decreto 2270/25, un aumento salarial para el personal del Escalafón Policial, Personal Civil de la Policía y Servicio Penitenciario, con efectos retroactivos a los meses de agosto y septiembre de 2025.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial con la firma de la vicegobernadora Mónica Urquiza –en ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial– y de la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo.





En los considerandos del decreto se argumenta que "resulta imperioso aplicar un incremento salarial sobre el régimen retributivo del personal, a fin de garantizar un piso mínimo de recomposición de los ingresos de la fuerza".





Asimismo, se destacó que desde 2019 la gestión provincial lleva adelante políticas públicas orientadas a la recuperación salarial de los empleados estatales, enmarcadas actualmente en el Programa de Acompañamiento Salarial 2025.





El texto subraya que, dado que el personal policial no cuenta con paritarias, cualquier incremento o modificación en la escala retributiva depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. En ese marco, se resolvió delegar en el Ministerio de Economía la aplicación, reglamentación e interpretación de la medida.





Desde la Secretaría de Finanzas, a través de la Nota N° 135/2025 del 11 de septiembre, se informó que existen los recursos necesarios para afrontar el aumento salarial dispuesto.





Con esta actualización, el Gobierno busca asegurar la continuidad en la prestación del servicio de seguridad y garantizar una recomposición mínima de ingresos para la fuerza provincial.