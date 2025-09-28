Alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes en toda Tierra del Fuego

Alerta amarilla en Tierra del Fuego: lluvias intensas en el sur y vientos de hasta 80 km/h en toda la provincia este domingo 28 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para este domingo 28 de septiembre. Se esperan lluvias intensas en el sur y vientos con ráfagas de hasta 80 km/h en toda la provincia.
La Secretaría de Protección Civil de Tierra del Fuego informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y vientos intensos que regirá durante este domingo 28 de septiembre.

Según la parte oficial, la advertencia incluye:

Zona sur de la provincia: lluvias de variada intensidad a partir de la mañana.
Toda la provincia: vientos fuertes desde el mediodía, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h en algunos sectores.

Ante este escenario, se recomienda a la población:

No sacar la basura ni dejar objetos que puedan obstaculizar los desagües.
Circular por rutas con máxima precaución.
Respetar las señales viales y las indicaciones de las autoridades.

Ante emergencias, comuníquese al 911 o al 103.  La medida busca prevenir accidentes y minimizar riesgos frente a fenómenos meteorológicos que, de acuerdo con el SMN, podrían tener impacto en la seguridad de los vecinos y vecinas.

