Agredieron a policías que cumplían consigna en una vivienda y amenazaron con arma de fuego casera

Un violento episodio se registró en la Margen Sur de Río Grande, cuando un grupo de personas agredió a policías que cumplían consigna en una vivienda. El hecho ocurrió esta madrugada en una casa ubicada sobre calle Yehuin al 300, donde efectivos policiales permanecían por orden judicial.

Según se informó, un individuo identificado como Cristian Ramón Palacios comenzó a insultar y amenazar a un efectivo, asegurando que tenía un arma de fuego en su poder. Ante la situación, se reforzó la custodia en el lugar, aunque las agresiones continuaron.





Los ocupantes de la vivienda rompieron cristales y arrojaron objetos hacia el exterior, con la intención de dañar al personal policial.





El Juzgado de turno fue informado de lo sucedido y ordenó un allanamiento en la propiedad, que arrojó resultados positivos: se secuestró un arma de fuego de fabricación casera, municiones y otros elementos vinculados a la investigación. En el procedimiento, una persona fue notificada de derechos y garantías en el marco de la causa iniciada por la Justicia.



