Agenda de actividades en Ushuaia y Río Grande – Sábado 27 de septiembre 2025

0 0 27 septiembre 2025 2025-09-27T09:14:00-03:00 Editar esta nota

Variada agenda cultural en Ushuaia y Río Grande este sábado 27/9: charlas, muestras, festivales, música en vivo y más actividades para toda la familia

Agenda de actividades culturales y de ocio en ushuaia y rio grande

Desde charlas ambientales y muestras artísticas hasta festivales, música en vivo y encuentros para adultos mayores, la capital fueguina y Río Grande vivirán un fin de semana con varias propuestas culturales y recreativas para todos los gustos.

📍 USHUAIA

Charla sobre monitoreo del agua en la Bahía Encerrada
🕒 15 h – Antigua Casa Beban
Disertación a cargo de la Dra. Soledad Duiadato.

Té para adultos mayores “TÉ-Acompaño”
🕒 15 a 18 h – Jardín N.º 24 “Valle de Andorra”
Merienda y shows en vivo para compartir una tarde distinta.

Mes de las Juventudes en el Museo
🕒 16 h – Fundación del Museo del Fin del Mundo (Maipú 173).

Festival de flores y lápices
🕒 18 h – El Palomar (CEPLA)
Segunda edición con presentaciones artísticas, sorteos, cine y pintada de carteles. Organiza la Municipalidad de Ushuaia.

Inauguración de muestra “Buey | Crespo”
🕒 19 h – Secretaría de Cultura (Gob. Deloqui 1465)
Entrada libre y gratuita.

Música en vivo
🎶 DJ Cris Chuck – 22 h en Patagonia.
🎶 DJ Gargo – 22 h en El Refugio (reguetón, RKT y cumbia).

📍 RÍO GRANDE

Cierre del Programa “Juventudes 4.0”
🕒 17 h – Centro Cultural Yaganes.

Inauguración de la muestra “Tus manos”
🕒 18 h – Museo Fueguino de Arte Niní Bernardello.

Baile “Primavera Fest +50”
🕒 19 a 00 h – Escuela N.º 2 (Rivadavia 611).

📲 ¿Querés sumar tu actividad a la cartelera? Enviá los datos de tu evento al WhatsApp: +54 2901 48-8710 y forma parte de la cartelera. 

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,84,Interes,2370,Interes General,3194,Internacionales,152,Locales,3685,Noticias Nacionales,1402,Policiale,5,Policiales,11386,Sociedad,4983,Tecno,76,Tendencias,133,Titulares,14503,Ultimas Noticias,12892,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Agenda de actividades en Ushuaia y Río Grande – Sábado 27 de septiembre 2025
Agenda de actividades en Ushuaia y Río Grande – Sábado 27 de septiembre 2025
Variada agenda cultural en Ushuaia y Río Grande este sábado 27/9: charlas, muestras, festivales, música en vivo y más actividades para toda la familia
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEO0CCTdZqex3gfYzWIvRjHhaFzVCVQPgHwEEpnnt6SlQCubiVUaH6uIUrhNR3WW_UujTTqdH-F-HTHyA9N3eMcBlYh1knfSAptwjzdBLGn0rMhg-bDfEiFn1UhT6QQl3MNHywTB3mVGFNvmmJdv29pFMRnuiXG2pW20zcgAvejBQDl2ZfwUY-/w640-h384/agenda%20de%20actividades%20en%20ushuaia%20y%20rio%20grande.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEO0CCTdZqex3gfYzWIvRjHhaFzVCVQPgHwEEpnnt6SlQCubiVUaH6uIUrhNR3WW_UujTTqdH-F-HTHyA9N3eMcBlYh1knfSAptwjzdBLGn0rMhg-bDfEiFn1UhT6QQl3MNHywTB3mVGFNvmmJdv29pFMRnuiXG2pW20zcgAvejBQDl2ZfwUY-/s72-w640-c-h384/agenda%20de%20actividades%20en%20ushuaia%20y%20rio%20grande.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/agenda-de-actividades-en-ushuaia-y-rio.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/agenda-de-actividades-en-ushuaia-y-rio.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos