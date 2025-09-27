Agenda de actividades en Ushuaia y Río Grande – Sábado 27 de septiembre 2025

Variada agenda cultural en Ushuaia y Río Grande este sábado 27/9: charlas, muestras, festivales, música en vivo y más actividades para toda la familia

Desde charlas ambientales y muestras artísticas hasta festivales, música en vivo y encuentros para adultos mayores, la capital fueguina y Río Grande vivirán un fin de semana con varias propuestas culturales y recreativas para todos los gustos.

📍 USHUAIA

Charla sobre monitoreo del agua en la Bahía Encerrada 🕒 15 h – Antigua Casa Beban Disertación a cargo de la Dra. Soledad Duiadato.

Té para adultos mayores “TÉ-Acompaño” 🕒 15 a 18 h – Jardín N.º 24 “Valle de Andorra” Merienda y shows en vivo para compartir una tarde distinta.

Mes de las Juventudes en el Museo 🕒 16 h – Fundación del Museo del Fin del Mundo (Maipú 173).

Festival de flores y lápices 🕒 18 h – El Palomar (CEPLA) Segunda edición con presentaciones artísticas, sorteos, cine y pintada de carteles. Organiza la Municipalidad de Ushuaia.

Inauguración de muestra “Buey | Crespo” 🕒 19 h – Secretaría de Cultura (Gob. Deloqui 1465) Entrada libre y gratuita.

Música en vivo 🎶 DJ Cris Chuck – 22 h en Patagonia. 🎶 DJ Gargo – 22 h en El Refugio (reguetón, RKT y cumbia).

