Agenda de actividades en Ushuaia y Río Grande – Sábado 27 de septiembre 2025

Variada agenda cultural en Ushuaia y Río Grande este sábado 27/9: charlas, muestras, festivales, música en vivo y más actividades para toda la familia
Desde charlas ambientales y muestras artísticas hasta festivales, música en vivo y encuentros para adultos mayores, la capital fueguina y Río Grande vivirán un fin de semana con varias propuestas culturales y recreativas para todos los gustos.
📍 USHUAIA
Charla sobre monitoreo del agua en la Bahía Encerrada
🕒 15 h – Antigua Casa Beban
Disertación a cargo de la Dra. Soledad Duiadato.
Té para adultos mayores “TÉ-Acompaño”
🕒 15 a 18 h – Jardín N.º 24 “Valle de Andorra”
Merienda y shows en vivo para compartir una tarde distinta.
Mes de las Juventudes en el Museo
🕒 16 h – Fundación del Museo del Fin del Mundo (Maipú 173).
Festival de flores y lápices
🕒 18 h – El Palomar (CEPLA)
Segunda edición con presentaciones artísticas, sorteos, cine y pintada de carteles. Organiza la Municipalidad de Ushuaia.
Inauguración de muestra “Buey | Crespo”
🕒 19 h – Secretaría de Cultura (Gob. Deloqui 1465)
Entrada libre y gratuita.
Música en vivo
🎶 DJ Cris Chuck – 22 h en Patagonia.
🎶 DJ Gargo – 22 h en El Refugio (reguetón, RKT y cumbia).
📍 RÍO GRANDE
Cierre del Programa “Juventudes 4.0”
🕒 17 h – Centro Cultural Yaganes.
Inauguración de la muestra “Tus manos”
🕒 18 h – Museo Fueguino de Arte Niní Bernardello.
Baile “Primavera Fest +50”
🕒 19 a 00 h – Escuela N.º 2 (Rivadavia 611).
📲 ¿Querés sumar tu actividad a la cartelera? Enviá los datos de tu evento al WhatsApp: +54 2901 48-8710 y forma parte de la cartelera.
COMENTARIOS