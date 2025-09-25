Accidente en el barrio Pipo: un auto chocó contra una vivienda

El hecho ocurrió en Bahía de los Abrigos al 4090, donde un vehículo perdió el control, derribó un cerco perimetral e impactó contra una casa.

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves en el barrio Pipo, cuando un automóvil perdió el control sobre la calle Bahía de los Abrigos, a la altura del 4090. 

De acuerdo a fuentes policiales, el vehículo se desvió de la calzada, rompió el cerco perimetral de una vivienda e impactó de lleno contra la misma, generando daños materiales tanto en la propiedad como en la unidad siniestrada.

En el lugar se hicieron presentes efectivos de la Policía Provincial y personal de emergencias para asistir la situación. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el estado del conductor ni posibles acompañantes.

Los vecinos de la zona mostraron preocupación por la velocidad a la que circulan algunos vehículos en el sector, que se ha transformado en un punto frecuente de incidentes viales.

