(Vídeo) Ushuaia: robaron un auto en Andorra, lo chocaron y huyeron con la documentación

11 agosto 2025

Robaron un auto en Andorra, lo chocaron y huyeron con los papeles. La Policía de Ushuaia busca al responsable del hecho.

Un insólito hecho delictivo se registró este lunes en el barrio Andorra, a la altura del sector conocido como Las Reinas, donde delincuentes sustrajeron un vehículo, lo chocaron y escaparon llevándose también toda la documentación.
Un insólito hecho delictivo se registró este lunes en el barrio Andorra, a la altura del sector conocido como Las Reinas, donde delincuentes sustrajeron un vehículo, lo chocaron y escaparon llevándose también toda la documentación.

El damnificado radicó la denuncia en la Comisaría y la Policía inició un operativo para dar con el responsable. Hasta el momento, no se informó por parte de la policía el estado de la investigación ni la identidad del sospechoso. 

Vecinos del sector manifestaron preocupación por la creciente inseguridad en la zona y exigieron mayor presencia policial, ante la reiteración de hechos similares en los últimos meses.

