(Vídeo) Accidente de tránsito en Ushuaia dejó un herido en la intersección de Yrigoyen y Formosa

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este Martes en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Formosa, donde dos vehículos protagoni...
Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este Martes en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Formosa, donde dos vehículos protagonizaron un choque que dejó como saldo una persona herida.
La víctima fue rápidamente asistida por personal de emergencias y trasladada a un centro de salud para su correspondiente atención. En el lugar trabajó también la Policía Provincial, que se encargó de ordenar el tránsito y llevar adelante las actuaciones de rigor para establecer las causas del siniestro.
El cruce de Yrigoyen y Formosa es una de las esquinas de alto flujo vehicular en Ushuaia, donde los vecinos vienen reclamando mayores medidas de seguridad vial debido a la frecuencia de los accidentes.
Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
La esquina no es problema. Está bien señalizada. Casi todos respetan la prioridad de paso. Pero.... Siempre hay un idiotaResponderBorrar