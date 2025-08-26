(Vídeo) Accidente de tránsito en Ushuaia dejó un herido en la intersección de Yrigoyen y Formosa

Un siniestro vial en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Formosa dejó como saldo una persona lesionada, que debió ser trasladada para recibir atención médica.

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este Martes en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Formosa, donde dos vehículos protagonizaron un choque que dejó como saldo una persona herida.

La víctima fue rápidamente asistida por personal de emergencias y trasladada a un centro de salud para su correspondiente atención. En el lugar trabajó también la Policía Provincial, que se encargó de ordenar el tránsito y llevar adelante las actuaciones de rigor para establecer las causas del siniestro.

El cruce de Yrigoyen y Formosa es una de las esquinas de alto flujo vehicular en Ushuaia, donde los vecinos vienen reclamando mayores medidas de seguridad vial debido a la frecuencia de los accidentes.

  1. Anónimoagosto 26, 2025

    La esquina no es problema. Está bien señalizada. Casi todos respetan la prioridad de paso. Pero.... Siempre hay un idiota

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

