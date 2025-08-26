(Vídeo) Accidente de tránsito en Ushuaia dejó un herido en la intersección de Yrigoyen y Formosa

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este Martes en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Formosa, donde dos vehículos protagonizaron un choque que dejó como saldo una persona herida.





La víctima fue rápidamente asistida por personal de emergencias y trasladada a un centro de salud para su correspondiente atención. En el lugar trabajó también la Policía Provincial, que se encargó de ordenar el tránsito y llevar adelante las actuaciones de rigor para establecer las causas del siniestro.





El cruce de Yrigoyen y Formosa es una de las esquinas de alto flujo vehicular en Ushuaia, donde los vecinos vienen reclamando mayores medidas de seguridad vial debido a la frecuencia de los accidentes.



