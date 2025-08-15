Ushuaia preservará su histórico cartel tras un acuerdo entre vecinos y autoridades

El histórico cartel de Ushuaia, diseñado por la artista Elsa Zaparart y ubicado en la zona portuaria desde hace 30 años, seguirá en su lugar original. La decisión se tomó tras un acuerdo alcanzado entre sectores que impulsaban su reemplazo y quienes defendían su valor patrimonial.





La propuesta inicial surgió a principios de julio, cuando la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau y el Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego lanzaron un concurso para sustituir la estructura. La iniciativa generó una fuerte reacción ciudadana: vecinos, artistas, gestores culturales y profesionales se movilizaron para preservar el cartel, considerado un símbolo turístico y cultural de la ciudad.





Luego de varias reuniones mediadas por la Municipalidad —a través de las Secretarías de Turismo y Cultura—, se consensuó que el cartel será conservado, restaurado y protegido oficialmente. El acuerdo contempla:

La conformación de una mesa de trabajo para su restauración integral.

El inicio del proceso para declararlo Patrimonio Cultural.

El desarrollo de un proyecto colaborativo que garantice su cuidado a largo plazo.

Vecinos y vecinas autoconvocados celebraron la resolución, destacando que “Ushuaia puede crecer mirando al futuro, pero sin olvidar sus raíces” y que “este logro fue posible gracias al acompañamiento de toda la comunidad”.