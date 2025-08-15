Ushuaia preservará su histórico cartel tras un acuerdo entre vecinos y autoridades

0 0 15 agosto 2025 2025-08-15T06:22:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia conservará su histórico cartel portuario, que será restaurado y declarado Patrimonio Cultural tras un acuerdo comunitario.

El icónico letrero creado por Elsa Zaparart en la zona portuaria será restaurado y declarado Patrimonio Cultural, tras el rechazo comunitario a su reemplazo.

El histórico cartel de Ushuaia, diseñado por la artista Elsa Zaparart y ubicado en la zona portuaria desde hace 30 años, seguirá en su lugar original. La decisión se tomó tras un acuerdo alcanzado entre sectores que impulsaban su reemplazo y quienes defendían su valor patrimonial.

La propuesta inicial surgió a principios de julio, cuando la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau y el Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego lanzaron un concurso para sustituir la estructura. La iniciativa generó una fuerte reacción ciudadana: vecinos, artistas, gestores culturales y profesionales se movilizaron para preservar el cartel, considerado un símbolo turístico y cultural de la ciudad.

Luego de varias reuniones mediadas por la Municipalidad —a través de las Secretarías de Turismo y Cultura—, se consensuó que el cartel será conservado, restaurado y protegido oficialmente. El acuerdo contempla:
  • La conformación de una mesa de trabajo para su restauración integral.
  • El inicio del proceso para declararlo Patrimonio Cultural.
  • El desarrollo de un proyecto colaborativo que garantice su cuidado a largo plazo.
Vecinos y vecinas autoconvocados celebraron la resolución, destacando que “Ushuaia puede crecer mirando al futuro, pero sin olvidar sus raíces” y que “este logro fue posible gracias al acompañamiento de toda la comunidad”.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,262,Espectaculos,81,Interes,2330,Interes General,3144,Internacionales,145,Locales,3492,Noticias Nacionales,1389,Policiale,3,Policiales,11326,Sociedad,4915,Tecno,75,Tendencias,121,Titulares,14286,Ultimas Noticias,12675,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Ushuaia preservará su histórico cartel tras un acuerdo entre vecinos y autoridades
Ushuaia preservará su histórico cartel tras un acuerdo entre vecinos y autoridades
Ushuaia conservará su histórico cartel portuario, que será restaurado y declarado Patrimonio Cultural tras un acuerdo comunitario.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTlI_yVhsOnM20BE-XyK6gOtJQXl1wS1JvD9hjSh06Q2sQIxLMtAM-VRVjaP6x3PxvRz6VaplbvD9oS8V_GaiIdamOoQwIFcKASYICL9hnH6Bfekf912p07eaA_7B-rPmgBpfmbJxu_YWo8wLrDcS3UsF1ge21rzXP-EsYBFobD2M6ardee04o/w640-h384/cartel%20de%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTlI_yVhsOnM20BE-XyK6gOtJQXl1wS1JvD9hjSh06Q2sQIxLMtAM-VRVjaP6x3PxvRz6VaplbvD9oS8V_GaiIdamOoQwIFcKASYICL9hnH6Bfekf912p07eaA_7B-rPmgBpfmbJxu_YWo8wLrDcS3UsF1ge21rzXP-EsYBFobD2M6ardee04o/s72-w640-c-h384/cartel%20de%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/ushuaia-preservara-su-historico-cartel.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/ushuaia-preservara-su-historico-cartel.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos