Ushuaia celebró los 30 años de la Bajada con Antorchas iluminando el Glaciar Martial

La ciudad vivió una noche mágica con la 30° edición de la Bajada con Antorchas del Glaciar Martial, un clásico que combina identidad fueguina, deporte y turismo. En el marco del Día del Montañés, más de 2 mil personas disfrutaron del espectáculo que iluminó la montaña y el glaciar, en una jornada que incluyó propuestas culturales, gastronomía local y actividades para toda la familia.

El evento, organizado por Cerro Martial Parque del Fin del Mundo, contó con el acompañamiento del Gobierno provincial y la presencia de la vicegobernadora Mónica Urquiza; el presidente del INFUETUR, Dante Querciali; y las ministras Karina Fernández (Producción y Ambiente) y Gabriela Castillo (Obras y Servicios Públicos).





Desde las 13 horas del Sábado 09 de Agosto, el público disfrutó de música en vivo, degustaciones, juegos y espectáculos artísticos y deportivos. El momento más esperado llegó a las 20, cuando más de 70 esquiadores descendieron con antorchas y se encendió el tradicional muñeco, una tarea realizada por estudiantes del Centro Polivalente de Arte de Ushuaia.





Querciali destacó que “este 30° aniversario reafirma la unión entre el sector público y privado para fortalecer el turismo en Cerro Martial, un lugar con enorme potencial tanto en invierno como en verano”. Asimismo, se realizó un fam tour con operadores turísticos de Latinoamérica para promover futuras ediciones y posicionar el evento como una experiencia distintiva a nivel nacional e internacional.





La jornada contó con el apoyo del INPROTUR, cámaras de turismo y hotelería, asociaciones de agencias de viaje, y la cobertura de medios locales y nacionales, incluida la TV Pública.