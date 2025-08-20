Un menor de 17 años atropelló a una mujer en pleno centro

Un menor de 17 años atropelló a una mujer en pleno centro de Río Grande. La víctima, de 41 años, permanece hospitalizada en el Hospital Regional.

El siniestro ocurrió en la intersección de San Martín y Rivadavia. La víctima, de 41 años, fue hospitalizada. El conductor tenía la documentación en regla.

Un accidente de tránsito ocurrido esta tarde en el centro de la ciudad dejó como saldo una mujer herida, tras ser atropellada por un automóvil Fiat Cronos negro conducido por un menor de 17 años.

El hecho se registró cerca de las 16:30 de ayer, horas en la esquina de avenida San Martín y calle Rivadavia, donde personal policial intervino de inmediato. La víctima, una mujer de 41 años, fue asistida por una ambulancia y trasladada al Hospital Regional Río Grande, donde permanece internada bajo observación médica.

Según confirmaron fuentes policiales, el conductor menor de edad contaba con toda la documentación en regla para circular. En el lugar se requirió la presencia de la Comisaría de Género y Familia y se dio intervención al Juzgado de Familia y Minoridad N.º 2 del Distrito Judicial Norte, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Un menor de 17 años atropelló a una mujer en pleno centro
