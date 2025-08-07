Robo insólito: se llevó una caja de huevos y terminó allanado por drogas

Un hombre robó una caja con siete maples de huevos en un comercio de Río Grande y terminó allanado por drogas en su casa de la margen sur.

Un sujeto robó una caja con siete maples de huevos en un comercio céntrico, escapó en un auto polarizado y terminó vinculado a una causa por tenencia de marihuana.

Lo que comenzó como un hurto menor de una caja de huevos terminó en una causa federal por tenencia de estupefacientes. El insólito hecho ocurrió este lunes por la tarde en el mercado “Los Amigos”, ubicado en la calle Colón al 800 de Río Grande, donde un individuo simuló ser cliente, distrajo a la empleada y se llevó siete maples de huevo escondidos en una caja.

El hombre ingresó al local preguntando por una carnicería. Ante la respuesta negativa de la trabajadora y aprovechando que estaban cerrando, el delincuente tomó la mercadería y huyó rápidamente hacia un vehículo Volkswagen Gol totalmente polarizado, según relató Marilyn Rojas, empleada del comercio.

La maniobra fue advertida por otra trabajadora que revisaba las cámaras de seguridad. Ambas intentaron perseguirlo, pero el ladrón logró escapar. Gracias a las imágenes captadas y a la patente del auto (FFE773), se radicó la denuncia y se activó el protocolo con la Policía.

La investigación de la Comisaría Primera permitió identificar rápidamente al autor del robo: Sebastián Valdez, de 34 años, domiciliado en la calle Albelos al 200, en la margen sur de la ciudad. Durante el allanamiento en su vivienda, no se hallaron los huevos robados —que se determinó fueron vendidos—, pero sí se encontraron cuatro plantas de marihuana, lo que derivó en una causa federal por tenencia de estupefacientes.

“No es la primera vez que intentan robarnos. Somos todas mujeres trabajando acá, y esto genera mucho temor. Necesitamos más presencia policial”, reclamó la empleada, quien también alertó a comerciantes y autoridades a través de un grupo de WhatsApp compartido.

La policía confirmó que, debido a que el hurto no fue por necesidad sino con fines de reventa, no aplica el criterio de hurto famélico, y el sujeto fue debidamente notificado de sus derechos.

