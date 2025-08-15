Paritaria docente en Tierra del Fuego: sin acuerdo, con fuertes reclamos y cuarto intermedio

El SUTEF rechazó el sistema SUNA, exigió aumentos salariales retroactivos y cuestionó la falta de inversión en educación mientras el Gobierno prioriza beneficios a petroleras extranjeras. La negociación pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 18.

En una extensa reunión de más de cuatro horas, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego no lograron avanzar en la paritaria salarial. El encuentro, realizado este jueves en medio de movilizaciones y desobligaciones, pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 18 de agosto a las 13:00 horas, cuando ambas partes volverán a reunirse en la Casa de Gobierno.





Los docentes reclaman una recomposición salarial urgente, rechazan el sistema de gestión SUNA y exigen el tratamiento inmediato de la Ley de Financiamiento Educativo. Desde el gremio remarcaron que los sueldos actuales no cubren la canasta básica, lo que obliga a muchos a endeudarse o incluso a dejar la provincia.





Uno de los puntos más conflictivos fue la negativa del Ejecutivo a abandonar el SUNA y volver al sistema SIGE. SUTEF advirtió que el actual sistema podría vulnerar datos personales y ser utilizado para perseguir a docentes en huelga, por lo que inició una acción legal de habeas data.





También se discutió la deuda del 2% de incremento salarial acordada el 4 de junio y aún no abonada. El sindicato reclamó su pago retroactivo al 1 de junio y rechazó posibles descuentos por medidas de fuerza, recordando que la huelga es un derecho constitucional.





Durante un congreso virtual con más de 120 delegados, SUTEF definió continuar con desobligaciones el lunes y realizar una nueva asamblea para evaluar la negociación.