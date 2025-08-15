Paritaria docente en Tierra del Fuego: sin acuerdo, con fuertes reclamos y cuarto intermedio

4 0 15 agosto 2025 2025-08-15T04:02:00-03:00 Editar esta nota

Docentes fueguinos exigen aumentos y rechazan el SUNA. Sin acuerdo en paritaria, el conflicto sigue y el lunes habrá nueva reunión.

El SUTEF rechazó el sistema SUNA, exigió aumentos salariales retroactivos y cuestionó la falta de inversión en educación mientras el Gobierno prioriza beneficios a petroleras extranjeras. La negociación pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 18.
El SUTEF rechazó el sistema SUNA, exigió aumentos salariales retroactivos y cuestionó la falta de inversión en educación mientras el Gobierno prioriza beneficios a petroleras extranjeras. La negociación pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 18.

En una extensa reunión de más de cuatro horas, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego no lograron avanzar en la paritaria salarial. El encuentro, realizado este jueves en medio de movilizaciones y desobligaciones, pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 18 de agosto a las 13:00 horas, cuando ambas partes volverán a reunirse en la Casa de Gobierno.

Los docentes reclaman una recomposición salarial urgente, rechazan el sistema de gestión SUNA y exigen el tratamiento inmediato de la Ley de Financiamiento Educativo. Desde el gremio remarcaron que los sueldos actuales no cubren la canasta básica, lo que obliga a muchos a endeudarse o incluso a dejar la provincia.

Uno de los puntos más conflictivos fue la negativa del Ejecutivo a abandonar el SUNA y volver al sistema SIGE. SUTEF advirtió que el actual sistema podría vulnerar datos personales y ser utilizado para perseguir a docentes en huelga, por lo que inició una acción legal de habeas data.

También se discutió la deuda del 2% de incremento salarial acordada el 4 de junio y aún no abonada. El sindicato reclamó su pago retroactivo al 1 de junio y rechazó posibles descuentos por medidas de fuerza, recordando que la huelga es un derecho constitucional.

Durante un congreso virtual con más de 120 delegados, SUTEF definió continuar con desobligaciones el lunes y realizar una nueva asamblea para evaluar la negociación.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  1. Anónimoagosto 15, 2025

    para que si igual van a parar

    ResponderBorrar
  2. Anónimoagosto 15, 2025

    Más que genial, no acepten nada compañeros, así no tenemos que volver de nuestro paseo. Tres amigas docentes.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoagosto 15, 2025

    FUERTE RECLAMO LES HACEN TODOS LOS DIAS HACEN LOS PADRES AL GOBERNADOR Y A LOS DOCENTES PARA QUE LOS CHICOS TENGAN CLASE ,CATIGO EN LAS URNAS A ESTA LACCRAS

    ResponderBorrar
  4. Anónimoagosto 15, 2025

    COMO PODEMOS CREER EN ESTE GOBIERNOO ,SIN CLASE SIN SALUD, SIN REMEDIOS ,SUELDOSDE MENDIGOS ,PARA EL PERSONAL ,PORQUE PARA ELLOS ,NO HAY PROBLEMA

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,262,Espectaculos,81,Interes,2330,Interes General,3144,Internacionales,145,Locales,3492,Noticias Nacionales,1389,Policiale,3,Policiales,11326,Sociedad,4915,Tecno,75,Tendencias,121,Titulares,14286,Ultimas Noticias,12675,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Paritaria docente en Tierra del Fuego: sin acuerdo, con fuertes reclamos y cuarto intermedio
Paritaria docente en Tierra del Fuego: sin acuerdo, con fuertes reclamos y cuarto intermedio
Docentes fueguinos exigen aumentos y rechazan el SUNA. Sin acuerdo en paritaria, el conflicto sigue y el lunes habrá nueva reunión.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOFB3gu93UOzGmTy7djgw8gFn_rubbslGNTpO05vx5a4FlWYKI2oV9-zfbLS83anoshmfY77XBpR0E0eiKJsIYlilNEr3TxyyIoxf_Gsgl0a_hHW8vQ33lqZuYTis4_4szYMF79EVRciKzTCvl-bCRzxJiCIqy2bohUlQBe92F4w-mFP0rg9pS/w640-h384/no%20hubo%20acurdo%20en%20paritarias.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOFB3gu93UOzGmTy7djgw8gFn_rubbslGNTpO05vx5a4FlWYKI2oV9-zfbLS83anoshmfY77XBpR0E0eiKJsIYlilNEr3TxyyIoxf_Gsgl0a_hHW8vQ33lqZuYTis4_4szYMF79EVRciKzTCvl-bCRzxJiCIqy2bohUlQBe92F4w-mFP0rg9pS/s72-w640-c-h384/no%20hubo%20acurdo%20en%20paritarias.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/paritaria-docente-en-tierra-del-fuego.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/paritaria-docente-en-tierra-del-fuego.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos