Los senadores volverán a aumentar sus sueldos: cobrarán más de $10,2 millones en bruto desde noviembre

En medio de un clima político complejo, los senadores de la Nación volverán a ver engrosados sus bolsillos: a partir de noviembre, cada legislador de la Cámara alta pasará a cobrar más de $10,2 millones en bruto, de acuerdo con las estimaciones surgidas del último acuerdo paritario firmado para los trabajadores del Congreso.

El sistema que rige sus dietas fue aprobado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición pactaron que los haberes de los senadores se calcularan en base a módulos utilizados por los empleados legislativos. A los 2.500 módulos básicos, se suman 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, alcanzando un total de 4.000 módulos.





Con la reciente actualización, el valor del módulo quedó fijado en $2.554. De esta manera, al multiplicarse por los 4.000 estipulados, el salario bruto supera los $10,2 millones, sin contemplar descuentos como Ganancias.





Una polémica que se repite





El incremento se produce tras una sucesión de idas y vueltas: congelamientos temporales, resoluciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel para deslindarse del tema y renuncias parciales de algunos bloques. Sin embargo, la mayoría de los senadores ya había convalidado aumentos anteriores que llevaron sus ingresos por encima de los $9,5 millones en bruto a mitad de año.





Pese a que Villarruel habilitó la posibilidad de que cada legislador renuncie total o parcialmente a la suba, no todos lo hicieron. Entre quienes rechazaron aumentos anteriores figuran representantes de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, mientras que buena parte del kirchnerismo decidió no hacerlo, salvo contadas excepciones.





El trasfondo gremial





La suba deriva de la paritaria firmada por el gremio de Asociación del Personal Legislativo (APL), liderado por Norberto Di Próspero, recientemente reelecto. El acuerdo contempla incrementos mensuales de 1,2% para septiembre, octubre y noviembre, más bonos remunerativos, lo que acumula un 7,52% en el trimestre.





En paralelo, la reelección de Di Próspero refuerza el vínculo político-sindical con Villarruel y Martín Menem, titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente.





Mientras tanto, la noticia de los sueldos millonarios de los senadores promete sumar tensión en la opinión pública, en un contexto de fuerte ajuste económico y caída del poder adquisitivo de la población.