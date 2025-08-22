Los senadores volverán a aumentar sus sueldos: cobrarán más de $10,2 millones en bruto desde noviembre

Los senadores cobrarán más de $10,2 millones brutos desde noviembre, tras la nueva paritaria del Congreso. La polémica vuelve al centro de la escena.

La suba se debe a la paritaria de los empleados del Congreso, a la que están atados los legisladores. El aumento vuelve a encender la polémica en plena crisis económica.
En medio de un clima político complejo, los senadores de la Nación volverán a ver engrosados sus bolsillos: a partir de noviembre, cada legislador de la Cámara alta pasará a cobrar más de $10,2 millones en bruto, de acuerdo con las estimaciones surgidas del último acuerdo paritario firmado para los trabajadores del Congreso.

El sistema que rige sus dietas fue aprobado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición pactaron que los haberes de los senadores se calcularan en base a módulos utilizados por los empleados legislativos. A los 2.500 módulos básicos, se suman 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, alcanzando un total de 4.000 módulos.

Con la reciente actualización, el valor del módulo quedó fijado en $2.554. De esta manera, al multiplicarse por los 4.000 estipulados, el salario bruto supera los $10,2 millones, sin contemplar descuentos como Ganancias.

Una polémica que se repite

El incremento se produce tras una sucesión de idas y vueltas: congelamientos temporales, resoluciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel para deslindarse del tema y renuncias parciales de algunos bloques. Sin embargo, la mayoría de los senadores ya había convalidado aumentos anteriores que llevaron sus ingresos por encima de los $9,5 millones en bruto a mitad de año.

Pese a que Villarruel habilitó la posibilidad de que cada legislador renuncie total o parcialmente a la suba, no todos lo hicieron. Entre quienes rechazaron aumentos anteriores figuran representantes de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, mientras que buena parte del kirchnerismo decidió no hacerlo, salvo contadas excepciones.

El trasfondo gremial

La suba deriva de la paritaria firmada por el gremio de Asociación del Personal Legislativo (APL), liderado por Norberto Di Próspero, recientemente reelecto. El acuerdo contempla incrementos mensuales de 1,2% para septiembre, octubre y noviembre, más bonos remunerativos, lo que acumula un 7,52% en el trimestre.

En paralelo, la reelección de Di Próspero refuerza el vínculo político-sindical con Villarruel y Martín Menem, titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente.

Mientras tanto, la noticia de los sueldos millonarios de los senadores promete sumar tensión en la opinión pública, en un contexto de fuerte ajuste económico y caída del poder adquisitivo de la población.

  1. Anónimoagosto 22, 2025

    No vi que los senadores nacionales y populares KUKAS, hayan renunciado a su aumento.

    El cachibache de Cristina Lopez, empezo a hacer quilombo hace unos meses para poder quedar en la lista K.

  2. Anónimoagosto 22, 2025

    Mientras haya gente que milite y que defienda a los políticos, esto va a seguir pasando. El poder lo tiene el pueblo pero a muchos les gusta vivir sometidos.

  3. Anónimoagosto 22, 2025

    Y la candida tiene muchos boy s para vestir

  4. Anónimoagosto 22, 2025

    Ahora entienden porque votaron a favor del veto de Milei, en contra del aumento a los Jubilados.

  5. Anónimoagosto 22, 2025

    Somos colonia, de EE.UU e Inglaterra, hay alguna duda?
    Las politicas en contra de los Jubilados y de los diacapacitados, son expresos pedido del FMI.
    Lástima no se den cuenta que es una forma, de reducir población, porque estas politicas matan gente.

  6. Anónimoagosto 22, 2025

    Sigan votando senadores y legisladores cabezas de termos para aumentarse el sueldo son todos del mismo partido

  7. Anónimoagosto 22, 2025

    Trabajen en el privado,

  8. Anónimoagosto 22, 2025

    Que raro los de union por la plata no renuncien voluntariamemte a los aumentos.. esos son los reverendos hijos de puta q lo uno que qjieren es someter al pueblo y ellos vivir de la politica

  9. Anónimoagosto 22, 2025

    Se quedó sin filo la cadena de la motosierra del peluca milei?? Vuelvo a decir TODOS LAS MISMAS MIERDAS, LIBERTARIOS, KUKAS, PERONCHOS, PRO, ETC, ETC

  10. Anónimoagosto 22, 2025

    CUÁNTA RAZÓN TIENE MILEI, CÓMO NO VOTARLO SIEMPRE

