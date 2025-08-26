Llamado a la solidaridad para tratamiento de enfermedad de Dalma

Dalma, una niña fueguina de 12 años, necesita ayuda para continuar su tratamiento médico. Alias: DALMA.PEDRO13.

Con solo 12 años, la vida de Dalma y su mamá, Daiana, cambió por completo. Sin cobertura médica y con diagnósticos desalentadores, necesitan ayuda para continuar un tratamiento costoso.

En 2020, la vida de Dalma y su mamá, Daiana, dio un giro inesperado. Lo que comenzó como un diagnóstico de hongos en la piel terminó revelando una enfermedad mucho más compleja, que en estos años ha ido avanzando sin que encuentren respuestas ni respaldo suficiente.

La situación se agrava porque ni PAMI ni el Plan Sumar reconocen la patología y la catalogan como “solo estética”, negándole la cobertura médica indispensable para su tratamiento.

Ante esta falta de respuestas, Daiana buscó alternativas en la Clínica Cemep de Río Grande, donde Dalma recibió biopsias y sesiones de fototerapia. Sin embargo, los tratamientos son costosos y, sin ayuda, resultan imposibles de sostener.
Lo que se necesita

Para que Dalma pueda retomar su tratamiento, se requieren:
  • Viáticos a Río Grande
  • Estadía en caso de derivación
  • Cremas médicas
  • Fototerapias
  • Biopsias
  • Consultas particulares con la Dra. Pedrozo (sin cobertura PAMI)
Incluso existió la posibilidad de viajar a Buenos Aires, pero los costos son aún más elevados. Con esfuerzo, Daiana decidió vender su máquina de coser en $200.000, pero aún no alcanza para cubrir lo necesario.
Cómo ayudar

Quienes deseen colaborar con Dalma pueden hacerlo mediante el alias DALMA.PEDRO13 

También está disponible el celular de su mamá, 2901 65-8340, para comunicarse directamente.

Cada aporte, por pequeño que parezca, significa la posibilidad de que Dalma continúe su tratamiento y recupere calidad de vida. Difundir y compartir esta historia también es una forma de tenderle la mano.

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimoagosto 26, 2025

    ora dios escucha toda petición no hay nada imposible para dios

  2. Anónimoagosto 26, 2025

    es sarna nena todos estan sarnosos basta de pedir plata por todo votaste a miley arreglate arreglense

  3. Anónimoagosto 26, 2025

    Sra es VITILIGO, GUGLEE Y NO SALGA A ESTAFAR LA BONDAD DEL FUEGUINO

