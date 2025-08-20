Lechman llevó a la Corte Suprema la discusión por la reforma constitucional en Tierra del Fuego

Jorge Lechman pidió a la Corte Suprema frenar la reforma constitucional en Tierra del Fuego, cuestionando la Ley 1529 y el fallo del STJ.
El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la disputa por la reforma constitucional en Tierra del Fuego. Lo hizo mediante un recurso extraordinario federal, en el marco del expediente N° 4646/2024, caratulado “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego A.e I.A.S. s/ acción meramente declarativa”.
La presentación busca revertir la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que había rechazado la demanda en la que Lechman pedía declarar la caducidad de la Ley 1529 —norma que habilitó la reforma constitucional— por el vencimiento del plazo de 210 días previsto en su artículo 4°, o, en su defecto, que se declarara su inconstitucionalidad.
El STJ entendió que el vencimiento del plazo no implicaba la extinción automática del proceso reformador y otorgó un nuevo plazo de 210 días para que el Ejecutivo convocara a elecciones de convencionales.
Frente a esto, Lechman sostiene que la sentencia provincial vulnera la Constitución Nacional, planteando que:
- Existe una cuestión federal compleja, ya que la Ley 1529, el Decreto 1656/24 y el fallo del STJ chocan con los artículos 1, 5, 31 y 123 de la Constitución Nacional.
- Se afecta la forma republicana y representativa de gobierno, al permitir que el Poder Judicial fije plazos no previstos en la ley.
- La atribución de convocar a convencionales es del Poder Legislativo, no del Judicial.
- El fallo incurre en arbitrariedad, con fundamentos dogmáticos.
El caso reviste gravedad institucional, porque impacta en la validez del procedimiento constituyente.
Lo que pide a la Corte.
- El legislador solicita al máximo tribunal que:
- Revoque la sentencia del STJ fueguino.
- Declare sin efecto el procedimiento reformador iniciado con la Ley 1529.
Dicte una sentencia de fondo o instruya al tribunal provincial a emitir un nuevo fallo conforme a la Constitución.
Un debate institucional clave
Con esta jugada, Lechman busca frenar la reforma constitucional que generó intensos debates en Tierra del Fuego y que ya había sido cuestionada en el plano judicial. Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si concede el recurso y, eventualmente, pronunciarse sobre el fondo del asunto.
El caso podría marcar un precedente sobre los límites de los procesos de reforma en las provincias y el rol del Poder Judicial en su habilitación.
