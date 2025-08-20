Lechman llevó a la Corte Suprema la discusión por la reforma constitucional en Tierra del Fuego

El STJ entendió que el vencimiento del plazo no implicaba la extinción automática del proceso reformador y otorgó un nuevo plazo de 210 días para que el Ejecutivo convocara a elecciones de convencionales.





Frente a esto, Lechman sostiene que la sentencia provincial vulnera la Constitución Nacional, planteando que:

Existe una cuestión federal compleja, ya que la Ley 1529, el Decreto 1656/24 y el fallo del STJ chocan con los artículos 1, 5, 31 y 123 de la Constitución Nacional.

Se afecta la forma republicana y representativa de gobierno, al permitir que el Poder Judicial fije plazos no previstos en la ley.

La atribución de convocar a convencionales es del Poder Legislativo, no del Judicial.

El fallo incurre en arbitrariedad, con fundamentos dogmáticos.

El caso reviste gravedad institucional, porque impacta en la validez del procedimiento constituyente.



