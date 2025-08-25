Docentes responsabilizan al Gobierno por la crisis educativa y anuncian un paro provincial de 48 horas

La tensión entre el Gobierno de Tierra del Fuego y los trabajadores de la educación alcanzó un nuevo punto de conflicto tras el fracaso de la última reunión paritaria. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) rechazó la oferta salarial del Ejecutivo, calificándola de “ofensiva, insuficiente y totalmente alejada de la realidad económica que vivimos".

La propuesta oficial contemplaba apenas un 1,5% de aumento al básico en agosto y el pago parcial de la deuda salarial, sin incluir la recomposición pendiente de julio y septiembre. Para el gremio, esto representa “un ajuste encubierto” y una estrategia para desgastar la lucha docente.





“El Gobierno de Gustavo Melella elige sostener una política de empobrecimiento salarial mientras gasta millones en áreas no prioritarias. Es inaceptable que, con los recursos que tiene la provincia, se condene a los trabajadores de la educación a salarios de pobreza”, expresaron desde el sindicato.





Ante este escenario, las asambleas escolares resolvieron un paro provincial de 48 horas para el 26 y 27 de agosto, acompañado de distintas acciones en toda la provincia. Asimismo, se confirmó la realización de un acampe educativo del 1 al 5 de septiembre en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, que finalizará con una marcha provincial.





El gremio advirtió que la falta de respuestas reales por parte del Gobierno dejará sin clases a miles de estudiantes y profundizará la crisis educativa en la provincia. “La responsabilidad de esta crisis tiene nombre y apellido: es del Gobierno provincial, que ha decidido darle la espalda a la educación pública”, cerraron desde el SUTEF.