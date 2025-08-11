Jardin de infantes Barquito Travieso: A pesar de la presencia de ratas y de madrigueras NO suspenden las clases

Con presencia de Ratas no suspenden clases en el Jardín Barquito Travieso de Ushuaia por presencia de ratas y excrementos.
Personal y padres de alumnos del Jardín de Infantes N° 2 “Barquito Travieso” denunciaron la presencia de ratas y excrementos en distintas áreas del establecimiento, situación que obligó a solicitar al ministerio de educación la suspención de clases.
Según los testimonios, se hallaron heces de roedores “por todos lados”, generando preocupación y malestar entre la comunidad educativa. El gremio docente se hizo presente en el lugar, mientras se aguarda la intervención y autorización del Ministerio de Educación para definir las acciones sanitarias necesarias. Más alla de esto, hasta el momento, no se suspendieron las clases La medida preventiva se mantendrá hasta que se realicen las tareas de limpieza y desratización correspondientes.
Noticia en desarrollo – ampliaremos.
