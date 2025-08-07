Incendio en obra en construcción en calle Los Ñires

Principio de incendio en obra de Los Ñires al 2579, en Ushuaia. Fue controlado rápidamente y no hubo heridos ni daños mayores.

El hecho ocurrió esta tarde en Ushuaia. El fuego se habría originado durante trabajos de soldadura. No hubo heridos ni daños graves.
Personal de la Comisaría Cuarta intervino este jueves por la tarde ante un principio de incendio registrado en una obra en construcción ubicada en Los Ñires al 2579, en la ciudad de Ushuaia.

De acuerdo a fuentes policiales, el fuego se habría originado de forma accidental durante tareas de soldadura. Gracias a la rápida intervención, la situación fue rápidamente controlada y no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Las autoridades realizarán las actuaciones correspondientes para establecer con precisión las causas del hecho, aunque todo indica que se trató de un incidente fortuito relacionado con los trabajos que se estaban realizando en el lugar.

Incendio en obra en construcción en calle Los Ñires
