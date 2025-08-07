Incendio en obra en construcción en calle Los Ñires

Principio de incendio en obra de Los Ñires al 2579, en Ushuaia. Fue controlado rápidamente y no hubo heridos ni daños mayores.

Personal de la Comisaría Cuarta intervino este jueves por la tarde ante un principio de incendio registrado en una obra en construcción ubicada en Los Ñires al 2579, en la ciudad de Ushuaia.