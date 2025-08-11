Explosión de garrafa en una vivienda: un hombre debió ser asistido

En la madrugada de este domingo 10 de agosto, cerca de las 4:40 horas, personal de la Comisaría Tolhuin acudió a un domicilio en Frondizzi al 500 de la ciudad de Tolhuin tras un aviso de Defensa Civil que alertaba sobre una explosión.

En el lugar, los efectivos entrevistaron al propietario, Jorge Damián Rojas (59), quien relató que, mientras fumaba dentro de su vivienda, una garrafa explotó accidentalmente.





Aunque no sufrió lesiones graves, intervinieron Bomberos Voluntarios para controlar la situación y, de manera preventiva, Rojas fue trasladado al Hospital Modular para su atención médica. Se labraron las actuaciones correspondientes y se investiga el estado del artefacto que provocó la explosión.