Explosión de garrafa en una vivienda: un hombre debió ser asistido

Explosión de una garrafa en Tolhuin dejó a un hombre hospitalizado de forma preventiva. Bomberos y Policía intervinieron en el hecho.
En la madrugada de este domingo 10 de agosto, cerca de las 4:40 horas, personal de la Comisaría Tolhuin acudió a un domicilio en Frondizzi al 500 de la ciudad de Tolhuin tras un aviso de Defensa Civil que alertaba sobre una explosión.
En el lugar, los efectivos entrevistaron al propietario, Jorge Damián Rojas (59), quien relató que, mientras fumaba dentro de su vivienda, una garrafa explotó accidentalmente.
Aunque no sufrió lesiones graves, intervinieron Bomberos Voluntarios para controlar la situación y, de manera preventiva, Rojas fue trasladado al Hospital Modular para su atención médica. Se labraron las actuaciones correspondientes y se investiga el estado del artefacto que provocó la explosión.
GARRAFA PERONCHAAA!ResponderBorrar
deberia haber mayor control sobre las garrafas y se evitarian todas estas cosas porque algunos utilizan garrafas vencidas y las vuelven a rellenarResponderBorrar
Las garrafas no explotan; lo que pudo haber pasado es que había una fuga de gas en el ambiente y ante el cigarro encendido detonó.ResponderBorrar
SI LOS DEL INTI ,QUE TAN PREOCUPADO ESTA PORQUE MILEY LES SACA A LA MITAD ,CONTROLEN LOS ESTADOS QUE SE ENCUENTREN LAS GARRAFAS ,LO UNICO QUE LES FALTA ES QUE PIERDAN POR LOS AGUJEROS ,ESTAN EN MAL ESTADO ,QUE SALGAN DE LAS OFICINAS Y SE PONGAN A TRABAJAR ,LAS GARRAFAS TIENEN MENOS CARGAS ,PERDERAN POR ALUN LADOResponderBorrar