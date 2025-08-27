De este modo, durante casi cuatro meses se podrá viajar directamente entre Ushuaia y Malvinas, en el marco del Acuerdo de 1999, que obliga a establecer una escala en suelo argentino.

El gobierno ilegítimo británico en Malvinas confirmó que el vuelo semanal de LATAM que une Punta Arenas con Mount Pleasant realizará su escala en Ushuaia entre el 1° de septiembre y el 23 de diciembre, debido a las reparaciones en la pista del aeropuerto de Río Gallegos.





La decisión responde a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio aéreo mientras duren las obras en Río Gallegos. Normalmente, el vuelo de LATAM hace allí su escala obligatoria en Argentina.





La Asamblea Legislativa isleña precisó que serán ocho vuelos en total —cuatro hacia el norte y cuatro hacia el sur— los que tendrán escala en Ushuaia durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre.





Según la compañía, no habrá cambios en tarifas, horarios ni tiempos de vuelo. Los pasajeros con destino final en Punta Arenas o Mount Pleasant podrán permanecer a bordo durante la escala en Ushuaia, sin necesidad de trámites migratorios ni aduaneros. En tanto, quienes adquieran pasajes con inicio o destino en Ushuaia deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por Argentina.





El gobierno isleño remarcó que la medida es “estrictamente temporal” y que, una vez finalizadas las obras en Río Gallegos, las escalas volverán a esa ciudad, tal como lo prevé el acuerdo bilateral vigente.