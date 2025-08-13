Colisión en el centro de Ushuaia con una menor trasladada al hospital

Choque en Gobernador Paz y 9 de Julio, Ushuaia: una menor trasladada al hospital por control médico. No hubo heridos graves.

Colisión entre dos vehículos en plena zona céntrica movilizó a personal policial y de emergencia.
Colisión entre dos vehículos en plena zona céntrica movilizó a personal policial y de emergencia. El siniestro ocurrió en la intersección de Gobernador Paz y 9 de Julio, donde un Ford Ka, conducido por Sergio Fernando Acuña (42) y acompañado por su hija menor, impactó contra un Toyota Etios al mando de Paulo Víctor Costa Almeida (37).

Como medida preventiva, la menor fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia para un control médico, aunque se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad. Ambos conductores tenían la documentación en regla y Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar para determinar las causas del siniestro.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVGAGGh3i7B5J9ha7CbHnCtDZ_Cu5ehKJTj3VobaUmGpvXwxfS2lqQH32Z9TIgV0vwX8j5mE-sOKDEQxkGnqYoKLil5dp1NHPyVaW_YrnOxB8R9fvzDqrUoUaEVALiBRFabTtYggouydExC7I3MsjwcVkA9RrZkLArYIdQq_8HAfNWr_9XuuoU/w640-h384/COLISION%20VEHICULAR%20EN%20EL%20CENTRO%20DE%20USHUAIA.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVGAGGh3i7B5J9ha7CbHnCtDZ_Cu5ehKJTj3VobaUmGpvXwxfS2lqQH32Z9TIgV0vwX8j5mE-sOKDEQxkGnqYoKLil5dp1NHPyVaW_YrnOxB8R9fvzDqrUoUaEVALiBRFabTtYggouydExC7I3MsjwcVkA9RrZkLArYIdQq_8HAfNWr_9XuuoU/s72-w640-c-h384/COLISION%20VEHICULAR%20EN%20EL%20CENTRO%20DE%20USHUAIA.webp
