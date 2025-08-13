ltr

Cronicas Fueguinas: Colisión en el centro de Ushuaia con una menor trasladada al hospital

Choque en Gobernador Paz y 9 de Julio, Ushuaia: una menor trasladada al hospital por control médico. No hubo heridos graves.

