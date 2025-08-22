Abren inscripciones para cursos digitales gratuitos en Tierra del Fuego

Inscripciones abiertas hasta el 25 de agosto para cursos digitales gratuitos de la Cisco Networking Academy en Tierra del Fuego.

La Agencia de Innovación Fueguina anunció la apertura de inscripciones para una nueva instancia de los cursos de la Cisco Networking Academy, destinados a fortalecer la formación digital en la provincia. Los interesados podrán registrarse hasta el 25 de agosto a través del sitio oficial

. Las clases comenzarán el 26 de agosto.