Abren inscripciones para cursos digitales gratuitos en Tierra del Fuego

Inscripciones abiertas hasta el 25 de agosto para cursos digitales gratuitos de la Cisco Networking Academy en Tierra del Fuego.

La Agencia de Innovación lanzó una nueva edición de capacitaciones en áreas tecnológicas. Hay tiempo para inscribirse hasta el 25 de agosto.
La Agencia de Innovación Fueguina anunció la apertura de inscripciones para una nueva instancia de los cursos de la Cisco Networking Academy, destinados a fortalecer la formación digital en la provincia. Los interesados podrán registrarse hasta el 25 de agosto a través del sitio oficial www.aif.gob.ar/academia-netacad. Las clases comenzarán el 26 de agosto.

El programa ofrece capacitaciones gratuitas en seis ejes temáticos: Redes, Ciberseguridad, Programación, Introducción digital, Tecnología de la información y Habilidades profesionales.

Entre las novedades de esta edición se incluyen:
  • Fundamentos de Linux e Introducción al Internet de las Cosas (IoT) en el eje Redes.
  • Conceptos básicos de redes en Ciberseguridad.
  • JavaScript 2 y Python 2 en Programación.
  • El lanzamiento del curso Inglés IT 1 con instructor en Habilidades profesionales.
Oportunidades para la Economía del Conocimiento

Desde la Agencia remarcaron que esta propuesta forma parte de la estrategia provincial para impulsar la Economía del Conocimiento, ampliando las posibilidades de inserción laboral en un sector en constante crecimiento.

Con estas capacitaciones, los fueguinos podrán mejorar sus competencias digitales y acceder a mejores oportunidades de empleo en un mercado global cada vez más competitivo.

