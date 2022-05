Conflicto en la DPE: A mi me puso Melella el decidirá si debo seguir y no Moises Solorza

El presidente de la DPE Alberto Mancini recordó que fue el Gobernador Melella el que lo puso en el cargo él decidirá si debo continuar y no el Secretario de Energía, Moises Solorza que en los últimos días lo critico duramente.

Mancini admitió que “no esperaba” las críticas públicas de Solorza a su gestión, cuando fue consultado por Radio Nacional Ushuaia sobre el conflicto con los trabajadores de su área, que han pedido su renuncia al gobernador Melella, y viene generando inconvenientes en el alumbrado público de la capital fueguina. Aseguró que hay diálogo entre ambos y que las diferencias deberían resolverse internamente.

Defendió la autarquía del ente a su cargo y recordó que el gobernador lo puso allí, y será quien decida si debe o no seguir en la función.

El conflicto con los trabajadores no está resuelto, pese a que el viernes se llegó a un acuerdo salarial. El gremio puso como condición que esté firmado el decreto correspondiente, pero no hay garantías de que continúen las medidas porque todavía restan respuestas sobre el pedido de ropa de trabajo, entre otros.

Respecto del reclamo de equipamiento y ropa de trabajo, advirtió que “eso es más difícil de resolver porque la empresa, a días del límite de entrega, nos informó que recién iba a poder hacerla entrega en junio. Hacer una compra de urgencia con la celeridad que requiere, estando con medidas de fuerza, va a demorar más tiempo”, sostuvo.

Se le preguntó si el conflicto se resuelve con el acuerdo salarial o puede continuar por la falta de ropa de trabajo, e indicó que “lo que se pretende es que cesen las medidas con la firma del decreto. Se está terminando de ver esto, porque se realizó el acuerdo salarial y seguir con medidas por el tema de la ropa es algo que tenemos que resolver entre todos en lo inmediato. Hoy no hay garantías de que se solucione el conflicto, porque si el gremio no se aviene a cesar con las medidas, vamos a estar en el mismo cuello de botella. Al día de hoy no está finalizado el conflicto”, reconoció.

Ante los inconvenientes con el alumbrado público de la ciudad, aseguró que “desde la DPE se está tratando de resolver el conflicto y queremos sentarnos a una mesa los dos gremios y quien les habla. Primero tenemos que terminar con el acuerdo salarial, que fue la condición que puso el gremio”.

También se le preguntó si cree que hay una pretensión de fondo de que deje la presidencia para poner fin a las medidas de fuerza. “No lo puedo afirmar pero, por todo lo que venimos viendo, los trabajadores han hecho un pedido por escrito al gobernador donde piden mi renuncia por este motivo, por el tema de la ropa y muchas cosas que no tienen que ver con la realidad. Esto inició cuando despedimos a dos agentes de la empresa -DPE-, y hay gente que adhirió a ese reclamo”, dijo.

Las declaraciones de Solorza: Más allá de los trabajadores, el secretario de Energía Moisés Solorza manifestó diferencias con la gestión de Mancini ante demoras en la aplicación de fondos ya gestionados para obras que son impostergables.

El Secretario expuso que esto lo termina perjudicando como responsable de la rendición de fondos ante el Consejo Federal de Energía. Sobre este punto Mancini consideró que “Moisés se hará cargo de lo que dice, él teóricamente respeta la autarquía y yo me quedo con eso. No voy a entrar en una discusión interna de la misma área política, porque los dos estamos en la misma gestión. Yo primero me sentaría con él para ver cómo lo solucionamos. Yo hablo con él pero salió con esto en los medios, que yo no lo esperaba”, admitió.

“Él se hará cargo de lo que dice y, si bien es cierto que tuvimos un gran parate en las obras por la pandemia, además tenemos muchas obras observadas que son del 2019. Es cierto que tenemos los fondos para las obras nuevas y se está trabajando con la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Se determinó qué hacer en Ushuaia, estamos trabajando en Tolhuin en Altos de la Montaña. No es tan así que no se hacen obras y hay que hilar un poco más fino”, planteó.

Consultado por qué Solorza lo pone en evidencia públicamente, se limitó a responder que “no lo sé. Cada uno tiene su manera de ser. Al gobernador se lo he planteado en otras oportunidades, porque no es la primera vez, posiblemente es la primera vez que se hace tan público. Lo que me dijo Melella es privado y a mí quien me ofreció el cargo fue el señor gobernador. Supongo que quien decidirá dejarme o sacarme del cargo es él”, subrayó.

Suba de tarifas: Finalmente se le preguntó cuándo se definirá el aumento de tarifas. “Ya se terminó con el trabajo preliminar y se está elevando tanto a Solorza como al señor gobernador, para que analicen el posible incremento de la tarifa de energía eléctrica. La última vez que tuvimos incremento fue en enero de 2019, y hace tres años que no se toca la tarifa. Naturalmente todos los elementos que usamos para reparar las máquinas subieron ostensiblemente, entonces es imprescindible incrementar la tarifa para poder sostenernos”, dijo.

Sobre la segmentación que pide el gobierno nacional, indicó que “estamos trabajando justamente en eso, pero nosotros no tenemos la particularidad de Río Grande, donde los grandes consumidores son muchos y consumen más de 300 kilovatios. Eso permite hacer una segmentación bien diferenciada. En Ushuaia no. En Río Grande se tocó un 50% la tarifa para los grandes consumidores y un 20% para los residenciales, que les impacta en más del 30%. Acá no, ese aumento mueve dos o tres puntos nada más. El incremento debería ir apuntado en Ushuaia tanto a residenciales como a grandes consumidores, aunque no tienen tanta incidencia”, explicó. “El aumento lo decide el señor gobernador y estamos terminando la propuesta para elevarla”, concluyó Mancini.