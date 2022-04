Urquiza en contra de la eleccion Constituyente pero se presenta como candidata del MPF

La actual vicegobernador, Monica Urquiza en contra de la elección a Constituyente en Ushuaia, pero se presenta como candidata a primer convencional por el MPF, con un sector del oficialismo partidario y acompañada por funcionarios actuales de la gestión Melella.

Urquiza en dialogo con Radio Nacional Ushuaia se refirió a la elección de convencionales, donde se presenta como candidata y dijo que la elección es innecesaria, pero decidió participar porque están en riesgo “el futuro de Ushuaia”.

La actual vice gobernadora, sostuvo que “nuestro partido fue protagonista en la Constitución Provincial y también en el dictado de la carta orgánica municipal, lo evaluamos mucho y decidimos participar como MPF, basándonos en el origen de nuestro partido, que fue vecinal y luego provincial. Básicamente somos municipalistas y la carta orgánica tiene muchas instancias de participación ciudadana y todas las herramientas para que un Ejecutivo municipal pueda avanzar. Ushuaia no es una ciudad fácil, tuvimos explosión demográfica, luego mucha gente se fue, pero Ushuaia nos dio todo y, cuando dicen que ya tiene 20 años, no es nada para una carta orgánica. Podemos aggiornarla a los tiempos actuales con legislación y esto estamos en deuda, tanto de leyes como de ordenanzas, pero tiene todas las herramientas. Uno respeta que el Ejecutivo y el Concejo entiendan que hay artículos que necesitan modificarse y por eso nos presentamos. Nos preocupa mucho que no se hable de esto, principalmente de parte del Ejecutivo municipal, que llamó a esta reforma y debería estar informando mucho más”, cuestionó.

“No todos los vecinos están al tanto de lo que está pasando, que hay elecciones el 15 de mayo y que son obligatorias. Hay grupos que están llamando a no ir a votar, pero es importante ejercer el derecho a elegir, más allá de la obligación y de las multas. Nosotros pretendemos cuidar el futuro de la ciudad, porque esto define una carta orgánica. Es una norma central que no se puede modificar todos los días. Salvo el artículo referido a la reelección, los otros 105 artículos son muy importantes, tienen que ver con la participación ciudadana y con el futuro de Ushuaia. No es solamente la reelección indefinida. Ese es un tema y se trata de llevar para ese lado solamente, pero hay muchos artículos de control ciudadano y equilibrio de poderes, porque se quieren modificar los deberes y atribuciones del intendente y del Concejo Deliberante, y se pretende modificar artículos económicos y financieros”, alertó.

“Cuando dicen que necesitamos modificar la carta orgánica para generar suelo urbano, no es necesario, porque la carta orgánica habla de un plan estratégico y un plan urbano, que se cumplió en su momento. Esto tiene que ser actualizado y depende de la decisión política del intendente de turno, con un control efectivo del Concejo Deliberante. El presupuesto participativo no se está ejecutando y se dice que es inaplicable, pero lo que hay que modificar es la ordenanza, porque lo único que dice la carta orgánica es que debemos tener un presupuesto participativo. No entendemos por qué se pretenden modificar las condiciones para el endeudamiento del municipio. La carta orgánica tiene un artículo igual a la Constitución provincial, y el endeudamiento tiene que ser autorizado por el Concejo, con los dos tercios de los votos, y no se puede destinar a gastos corrientes. Esto se quiere cambiar y también el artículo sobre las concesiones de servicios públicos, que tienen control del Concejo Deliberante y de la ciudadanía. Son todas cosas muy importantes que hacen al equilibrio de poder”, reiteró.

“Cuando hablamos de recursos, uno analiza el presupuesto municipal y, de recursos propios del municipio se destina muy poco a obra pública. La mayoría de los fondos son de origen nacional y está muy bien que así sea, pero no podemos depender solamente de recursos nacionales y tenemos que tener un presupuesto equilibrado, que se cumpla lo que dice la carta orgánica sobre destinar el 50% a los gastos corrientes y el resto a la inversión pública. Por eso hay que participar, porque no se trata solamente de la pretensión individual del intendente de tener reelección indefinida, sino que hay muchos puntos importantes que están en juego. Tampoco podemos seguir teniendo un basural a cielo abierto en el ingreso de la ciudad. Casualmente hay unos contratos que se vienen prorrogando y ahora nos encontramos con modificaciones que se quieren hacer en la concesión de servicios públicos”, manifestó.

“Si bien no es el momento para esto, la elección está convocada y no podemos dejar de participar. No estamos de acuerdo con el aumento de la cantidad de concejales, y nos preocupa satisfacer la demanda habitacional, así que vamos a proponer que al menos el 10% de los recursos efectivos del municipio de Ushuaia se destine a la generación de suelo urbano y soluciones habitacionales. Esto significa no tener una urbanización como la San Martín, con vecinos que están pagando hace cinco o seis años y le adjudicaron un terreno que no tiene servicios. Ahí tampoco se cumple con la carta orgánica y el Concejo Deliberante tiene mucha responsabilidad. El contralor genera el equilibrio, lo mismo la transparencia. Si uno ingresa a la página del municipio falta mucha información, que debe ser pública”, concluyó.