Un Pitbull, ataco a un hombre y le provoco diversas heridas

El hecho ocurrió en el barrio de Chacra XI, en momentos que José Piñeiro, un reconocido periodista de la ciudad de Rio Grande, se dirigía a un local comercial. En el sector de la calle Chorlo Pecho Castaño al 100, un perro Pitbull salió de un patio y lo atacó.

“Le puse el antebrazo me mordió y logré zafar –explicó Piñeiro– Salió un vecino que me ayudo y luego llegó el dueño del perro. En esos momentos lo increpé y le dije que no podía tener un perro de esas características suelto, porque si agarraba un chico lo mata”.

“Y en ese momento me atacó de nuevo el perro –continuó- me caí al suelo y el perro se me vino encima nuevamente: me mordió la pierna, el brazo y el pecho, que fue la lesión más grave. Estuvo a centímetros del cuello, si me hubiera agarrado en este lugar, otra seria el final de la historia”.

Piñeiro indicó que tras el ataque “fui al médico, a la guardia del Sanatorio Fueguino y me dieron antibióticos, antiinflamatorio, me asistieron-destacó y agregó- el propietario del perro, me dijo que no era el dueño y que lo estaba cuidando. Si es así, que lo cuide porque este perro no puede estar afuera”.

“Después hice la denuncia en Zoonosis y no sé si vinieron, no sé qué paso. El lunes estaré averiguando para saber si hay garantía de que ese perro no esté más suelto en la calle, porque esto fue en la manzana de la plaza del barrio, donde gran parte del día hay muchos chicos”, finalizó Piñeiro.