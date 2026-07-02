UISE: Sin colectivos en el barrio Río Pipo y con mala gana para atención al usuario

Vecinos del barrio Río Pipo volvieron a denunciar que los colectivos dejaron de ingresar al sector durante una jornada de bajas temperaturas. La situación reaviva las críticas hacia UISE por un servicio que, pese a los sucesivos aumentos del boleto y el fuerte subsidio estatal, continúa presentando interrupciones cada invierno.

Los vecinos denuncian que el servicio volvió a suspenderse





USHUAIA.– Con la llegada de las bajas temperaturas, volvieron también las quejas por el funcionamiento del transporte público en Ushuaia. Esta vez, vecinos del barrio Río Pipo denunciaron que los colectivos dejaron de ingresar al sector más alejado del barrio, dejando a decenas de usuarios sin el único medio de transporte disponible.





A través de las redes sociales expresaron su malestar y cuestionaron la falta de respuestas por parte de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE).





"Otra vez el barrio queda sin colectivo en el fondo de Río Pipo. No buscan alternativas, no intentan otro acceso y los únicos perjudicados somos los vecinos. Mientras seguimos pagando el boleto, el servicio desaparece cuando más lo necesitamos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que vivir esta situación todos los inviernos? Exigimos una solución y un servicio digno", manifestaron. Lo llamativo es que quien se encarga de tener las calles accesible, es la municipalidad, pero no lo hacen.





Un problema que se repite cada invierno





La situación no resulta nueva para quienes utilizan diariamente el transporte público.





Cada vez que se registran nevadas o bajas temperaturas, distintos sectores de la ciudad denuncian la interrupción del servicio por dificultades para circular, generando complicaciones para trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen exclusivamente del colectivo.





El reclamo apunta a que, lejos de implementar recorridos alternativos o buscar soluciones operativas, la prestación directamente se suspende en algunos sectores.