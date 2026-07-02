UISE: Sin colectivos en el barrio Río Pipo y con mala gana para atención al usuario

Vecinos de Río Pipo denunciaron que los colectivos dejaron de ingresar al barrio durante el frío y cuestionaron a UISE por un servicio que no ofrecen
Vecinos del barrio Río Pipo volvieron a denunciar que los colectivos dejaron de ingresar al sector durante una jornada de bajas temperaturas. La situación reaviva las críticas hacia UISE por un servicio que, pese a los sucesivos aumentos del boleto y el fuerte subsidio estatal, continúa presentando interrupciones cada invierno.
Los vecinos denuncian que el servicio volvió a suspenderse
USHUAIA.– Con la llegada de las bajas temperaturas, volvieron también las quejas por el funcionamiento del transporte público en Ushuaia. Esta vez, vecinos del barrio Río Pipo denunciaron que los colectivos dejaron de ingresar al sector más alejado del barrio, dejando a decenas de usuarios sin el único medio de transporte disponible.
A través de las redes sociales expresaron su malestar y cuestionaron la falta de respuestas por parte de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE).
"Otra vez el barrio queda sin colectivo en el fondo de Río Pipo. No buscan alternativas, no intentan otro acceso y los únicos perjudicados somos los vecinos. Mientras seguimos pagando el boleto, el servicio desaparece cuando más lo necesitamos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que vivir esta situación todos los inviernos? Exigimos una solución y un servicio digno", manifestaron. Lo llamativo es que quien se encarga de tener las calles accesible, es la municipalidad, pero no lo hacen.
Un problema que se repite cada invierno
La situación no resulta nueva para quienes utilizan diariamente el transporte público.
Cada vez que se registran nevadas o bajas temperaturas, distintos sectores de la ciudad denuncian la interrupción del servicio por dificultades para circular, generando complicaciones para trabajadores, estudiantes y vecinos que dependen exclusivamente del colectivo.
El reclamo apunta a que, lejos de implementar recorridos alternativos o buscar soluciones operativas, la prestación directamente se suspende en algunos sectores.
Uno de los boletos más caros del país
Las críticas también se producen pocas semanas después de un nuevo incremento en la tarifa.
Actualmente, el costo real del boleto supera los $3.100, según los valores informados oficialmente. (VER) Si bien los usuarios pagan aproximadamente la mitad gracias al subsidio que financian el Estado provincial y el Municipio con recursos públicos, el costo total del sistema continúa ubicándose entre los más elevados del país. teniendo en cuenta esto, quienes podrían usar el colectivo, pagan la mitad pero no lo pueden usar y los usuarios que no lo usan, pagan en impuesto el subsidio sin siquiera requerir el servicio.
Pese a ello, los vecinos cuestionan que el servicio no logra garantizar una prestación regular precisamente en los momentos donde más se necesita.
Cuestionamientos por el trato a los usuarios
Otro de los puntos que generó malestar fue la respuesta brindada por un empleado de UISE ante los reclamos vecinales en redes sociales, la cual fue considerada por varios usuarios como poco empática frente a quienes quedaron sin transporte.
Los vecinos sostienen que quienes prestan un servicio público deberían priorizar la búsqueda de soluciones y recordar que el sistema funciona gracias al aporte de los contribuyentes y al pago del boleto por parte de los usuarios.
Mientras tanto, quienes viven en el sector más alejado de Río Pipo volvieron a quedar aislados, esperando que el servicio se normalice y que, finalmente, se implementen medidas que eviten repetir un problema que ya parece haberse convertido en una constante de cada invierno.
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