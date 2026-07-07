Secuestran más de 11.000 atados de cigarrillos ocultos en un vehículo chileno abandonado en la frontera

Un vehículo con patente chilena fue hallado sin ocupantes cerca del Hito XIII, en el Paso Internacional San Sebastián. En su interior, Gendarmería Nacional encontró más de 11.000 atados de cigarrillos de origen extranjero ocultos entre frazadas y bolsas de dormir.

Un importante procedimiento contra el presunto contrabando se llevó adelante en el límite internacional entre Argentina y Chile, donde efectivos de la Sección Reforzada Paso Internacional "San Sebastián" de Gendarmería Nacional incautaron un cargamento de 11.230 atados de cigarrillos de origen extranjero que eran transportados en un vehículo con patente chilena.





El operativo se desarrolló durante un patrullaje preventivo realizado en inmediaciones del Hito XIII, donde los uniformados detectaron un vehículo Hyundai Terracan varado en un cauce de agua y sin ocupantes en su interior. Al inspeccionar visualmente el habitáculo, observaron distintos bultos ocultos debajo de frazadas y bolsas de dormir, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal.









Con autorización del magistrado interviniente, el rodado fue trasladado junto con la carga hasta la sede de la subunidad de Gendarmería para realizar una inspección exhaustiva. Allí, los efectivos constataron la existencia de 11.230 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, cuyo ingreso al país será materia de la investigación judicial.





La Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande ordenó el secuestro preventivo de la mercadería y del vehículo involucrado. Además, dispuso el decomiso de dos teléfonos celulares y dos dispositivos de almacenamiento USB (pendrives) encontrados dentro del habitáculo, elementos que podrían resultar de interés para el avance de la causa.





Este procedimiento se enmarca en los controles permanentes que las fuerzas federales realizan en la frontera fueguina para prevenir delitos vinculados al contrabando y al ingreso irregular de mercaderías, una problemática que continúa siendo objeto de vigilancia debido a la estratégica ubicación de Tierra del Fuego y su cercanía con el límite internacional.





El hallazgo vuelve a poner de relieve la importancia de los controles fronterizos en Tierra del Fuego, una provincia con una extensa frontera internacional donde las fuerzas de seguridad mantienen operativos permanentes para detectar maniobras vinculadas al contrabando. La investigación judicial buscará ahora determinar quiénes eran los responsables del vehículo abandonado y cuál era el destino final de la mercadería secuestrada.