Buscan a otro interno con salidas transitorias que no fue hallado en el domicilio autorizado

7 0 06 julio 2026 2026-07-06T05:39:00-03:00 Editar esta nota

Buscan a Raúl Ignacio Lizárraga, un interno con salidas transitorias que no fue hallado en el domicilio autorizado. Piden colaboración de la comunidad

La Policía de Tierra del Fuego y el Servicio Penitenciario Provincial emitieron un pedido de paradero para Raúl Ignacio Lizárraga, de 57 años, luego de constatar que no se encontraba en el domicilio donde debía permanecer bajo un beneficio judicial. Las autoridades no descartan que pueda haberse trasladado a otra ciudad de la provincia.
La Policía de Tierra del Fuego y el Servicio Penitenciario Provincial emitieron un pedido de paradero para Raúl Ignacio Lizárraga, de 57 años, luego de constatar que no se encontraba en el domicilio donde debía permanecer bajo un beneficio judicial. Las autoridades no descartan que pueda haberse trasladado a otra ciudad de la provincia.

Emitieron un pedido de paradero

Las autoridades provinciales intensificaron la búsqueda de Raúl Ignacio Lizárraga, de 57 años, un interno que gozaba del beneficio de salidas transitorias y que no fue encontrado en el domicilio autorizado durante los controles de rutina.

El pedido de localización fue emitido de manera conjunta por la Policía de Tierra del Fuego y el Servicio Penitenciario Provincial, luego de comprobar que el hombre no se encontraba en el lugar donde debía cumplir las condiciones impuestas por la Justicia.

Podría haberse trasladado a otra ciudad

Lizárraga permanecía detenido en Ushuaia y contaba con autorización judicial para permanecer en una vivienda particular. Sin embargo, al realizarse las verificaciones correspondientes, los efectivos constataron su ausencia.

A partir de esta situación, las autoridades indicaron que no se descarta que pueda haberse trasladado hacia otra localidad de la provincia, incluida la ciudad de Río Grande.

Solicitan colaboración de la comunidad

Ante esta situación, la Policía solicitó la colaboración de la población para aportar cualquier dato que permita establecer el paradero del hombre. Quienes cuenten con información pueden comunicarse de inmediato a las líneas de emergencia 101 o 911, o acercarse a la dependencia policial más cercana.


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COMENTARIOS

BLOGGER: 7
  1. Anónimojulio 06, 2026

    Otroooo liberto fugado , y si todavía sigue el jefe de ellos libre y dando el mal ejemplo.

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    1. Anónimojulio 06, 2026

      jajaja, una cara de kukatrap tiene...

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  2. Anónimojulio 06, 2026

    Yo ni en pedo pienso aportar algún dato de esa basura humana.
    No hay ni seguridad ni justicia ni nada en esta provincia administrada por delincuentes tes y depravados

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  3. Anónimojulio 06, 2026

    Yo ni en pedo pienso aportar algún dato de esa basura humana.
    No hay ni seguridad ni justicia ni nada en esta provincia administrada por delincuentes tes y depravados

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  4. Anónimojulio 06, 2026

    Es una joda lo de los presos. Siempre se fugan. Demasiados derechos más q la gente que no comete delitos. Y seguro comete otro delito

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  5. Anónimojulio 06, 2026

    100 % pinta de peluca.

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  6. Anónimojulio 06, 2026

    Está en una unidad básica, enseñando a los termitos.

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Cronicas Fueguinas: Buscan a otro interno con salidas transitorias que no fue hallado en el domicilio autorizado
Buscan a otro interno con salidas transitorias que no fue hallado en el domicilio autorizado
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