Buscan a otro interno con salidas transitorias que no fue hallado en el domicilio autorizado

La Policía de Tierra del Fuego y el Servicio Penitenciario Provincial emitieron un pedido de paradero para Raúl Ignacio Lizárraga, de 57 años, luego de constatar que no se encontraba en el domicilio donde debía permanecer bajo un beneficio judicial. Las autoridades no descartan que pueda haberse trasladado a otra ciudad de la provincia.

Emitieron un pedido de paradero





Las autoridades provinciales intensificaron la búsqueda de Raúl Ignacio Lizárraga, de 57 años, un interno que gozaba del beneficio de salidas transitorias y que no fue encontrado en el domicilio autorizado durante los controles de rutina.





El pedido de localización fue emitido de manera conjunta por la Policía de Tierra del Fuego y el Servicio Penitenciario Provincial, luego de comprobar que el hombre no se encontraba en el lugar donde debía cumplir las condiciones impuestas por la Justicia.