Buscan a otro interno con salidas transitorias que no fue hallado en el domicilio autorizado

Buscan a Raúl Ignacio Lizárraga, un interno con salidas transitorias que no fue hallado en el domicilio autorizado. Piden colaboración de la comunidad
La Policía de Tierra del Fuego y el Servicio Penitenciario Provincial emitieron un pedido de paradero para Raúl Ignacio Lizárraga, de 57 años, luego de constatar que no se encontraba en el domicilio donde debía permanecer bajo un beneficio judicial. Las autoridades no descartan que pueda haberse trasladado a otra ciudad de la provincia.
Emitieron un pedido de paradero
Las autoridades provinciales intensificaron la búsqueda de Raúl Ignacio Lizárraga, de 57 años, un interno que gozaba del beneficio de salidas transitorias y que no fue encontrado en el domicilio autorizado durante los controles de rutina.
El pedido de localización fue emitido de manera conjunta por la Policía de Tierra del Fuego y el Servicio Penitenciario Provincial, luego de comprobar que el hombre no se encontraba en el lugar donde debía cumplir las condiciones impuestas por la Justicia.
Podría haberse trasladado a otra ciudad
Lizárraga permanecía detenido en Ushuaia y contaba con autorización judicial para permanecer en una vivienda particular. Sin embargo, al realizarse las verificaciones correspondientes, los efectivos constataron su ausencia.
A partir de esta situación, las autoridades indicaron que no se descarta que pueda haberse trasladado hacia otra localidad de la provincia, incluida la ciudad de Río Grande.
Solicitan colaboración de la comunidad
Ante esta situación, la Policía solicitó la colaboración de la población para aportar cualquier dato que permita establecer el paradero del hombre. Quienes cuenten con información pueden comunicarse de inmediato a las líneas de emergencia 101 o 911, o acercarse a la dependencia policial más cercana.
Otroooo liberto fugado , y si todavía sigue el jefe de ellos libre y dando el mal ejemplo.ResponderBorrar
jajaja, una cara de kukatrap tiene...Borrar
Yo ni en pedo pienso aportar algún dato de esa basura humana.ResponderBorrar
No hay ni seguridad ni justicia ni nada en esta provincia administrada por delincuentes tes y depravados
Yo ni en pedo pienso aportar algún dato de esa basura humana.ResponderBorrar
No hay ni seguridad ni justicia ni nada en esta provincia administrada por delincuentes tes y depravados
Es una joda lo de los presos. Siempre se fugan. Demasiados derechos más q la gente que no comete delitos. Y seguro comete otro delitoResponderBorrar
100 % pinta de peluca.ResponderBorrar
Está en una unidad básica, enseñando a los termitos.ResponderBorrar