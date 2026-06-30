(Vídeo) Vehículo quedó cruzado en la subida del Centenario y complicó el tránsito en Ushuaia

La primera nevada del invierno ya provoca complicaciones en Ushuaia. Un vehículo quedó atravesado en la subida del Centenario y generó demoras.

La primera nevada de importancia del invierno ya comenzó a provocar complicaciones en el tránsito de Ushuaia. Durante la jornada de este martes, un vehículo quedó atravesado en plena subida del Centenario, generando demoras y dificultades para quienes circulaban por uno de los sectores más transitados de la ciudad.

El hecho se registró en inmediaciones de la rotonda de la EPET, sobre la avenida Héroes de Malvinas, donde el automóvil perdió adherencia debido a la nieve acumulada y quedó atravesado sobre la calzada, impidiendo momentáneamente el normal desplazamiento del resto de los vehículos.

El incidente generó congestión vehicular en la zona y obligó a los conductores a extremar las maniobras para poder continuar su recorrido.

Comenzaron las complicaciones por la nieve

Tal como habían anticipado el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de Protección Civil, las primeras precipitaciones níveas comenzaron a afectar la circulación en distintos sectores de Ushuaia.

Las pendientes, rotondas y calles con mayor inclinación volvieron a convertirse en los puntos más conflictivos para los automovilistas, especialmente para aquellos vehículos que no cuentan con neumáticos adecuados para la temporada invernal. Recomiendan extremar las precauciones

Las autoridades recuerdan que durante el Operativo Invierno es indispensable circular con neumáticos habilitados para nieve, mantener una velocidad reducida, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas.

Asimismo, se solicita a los conductores evitar desplazamientos innecesarios mientras continúen las nevadas, especialmente en sectores de fuerte pendiente como la subida del Centenario y otros puntos críticos de la ciudad.

