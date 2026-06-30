Ushuaia destina más de $31 millones para monitorear sus redes sociales

0 0 30 junio 2026 2026-06-30T05:03:00-03:00 Editar esta nota

La Municipalidad de Ushuaia mantiene un contrato por $31 millones para monitorear sus redes sociales y ya autorizó un nuevo pago mensual superior a lo

Mientras vecinos reclaman por el estado de las calles, escaleras y distintos servicios públicos, la Municipalidad continúa destinando importantes recursos al seguimiento de su comunicación digital. El contrato fue adjudicado mediante concurso privado y contempla pagos mensuales de más de cinco millones de pesos.
Mientras vecinos reclaman por el estado de las calles, escaleras y distintos servicios públicos, la Municipalidad continúa destinando importantes recursos al seguimiento de su comunicación digital. El contrato fue adjudicado mediante concurso privado y contempla pagos mensuales de más de cinco millones de pesos.

En un contexto marcado por reclamos vecinales por el deterioro de la infraestructura urbana y las dificultades económicas que atraviesa la ciudad, la Municipalidad de Ushuaia mantiene vigente un contrato por $31.050.000 destinado al monitoreo y análisis de sus canales de comunicación digital.

La información surge de documentación publicada en el Boletín Oficial municipal Número 43/2026, en la pagina 438, publicado el 31 de marzo del 2026, donde se autorizó un nuevo pago de $5.175.000 a favor de la firma CLIXS Comunicación S.R.L. (VER), correspondiente al servicio prestado entre el 26 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026.


El desembolso forma parte de un contrato adjudicado mediante el Concurso Privado Nº 44/2025, cuya ejecución prevé pagos periódicos contra la presentación de las correspondientes facturas.

De acuerdo con la documentación oficial, el objeto de la contratación consiste en brindar un servicio de análisis y monitoreo de los canales de comunicación digital del Municipio, una tarea vinculada al seguimiento de la actividad institucional en redes sociales y otros medios digitales.

El contrato alcanza un monto total de $31.050.000, que se ejecuta mediante cuotas mensuales cercanas a los $5,2 millones.

Gastos que vuelven a abrir el debate

La contratación vuelve a instalar el debate sobre las prioridades en la utilización de los recursos públicos.

Durante los últimos meses se multiplicaron los reclamos de vecinos por el estado de las calles, veredas y escaleras de distintos barrios de Ushuaia, además de cuestionamientos vinculados a la prestación de servicios municipales y a la situación salarial de los trabajadores comunales.

En ese contexto, el gasto destinado exclusivamente al monitoreo de redes sociales podría generar nuevas discusiones sobre la asignación de fondos y las prioridades de la administración municipal.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo comunal no se difundieron mayores precisiones públicas respecto del alcance específico de las tareas desarrolladas por la empresa contratada, Tampoco se hizo publico el trabajo realizado, para que la ciudadanía valore en que se va el dinero de sus impuestos, más allá de lo establecido en la documentación administrativa publicada oficialmente.

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