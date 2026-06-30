Ushuaia destina más de $31 millones para monitorear sus redes sociales

La Municipalidad de Ushuaia mantiene un contrato por $31 millones para monitorear sus redes sociales y ya autorizó un nuevo pago mensual superior a lo

Mientras vecinos reclaman por el estado de las calles, escaleras y distintos servicios públicos, la Municipalidad continúa destinando importantes recursos al seguimiento de su comunicación digital. El contrato fue adjudicado mediante concurso privado y contempla pagos mensuales de más de cinco millones de pesos.

En un contexto marcado por reclamos vecinales por el deterioro de la infraestructura urbana y las dificultades económicas que atraviesa la ciudad, la Municipalidad de Ushuaia mantiene vigente un contrato por $31.050.000 destinado al monitoreo y análisis de sus canales de comunicación digital.

La información surge de documentación publicada en el Boletín Oficial municipal Número 43/2026, en la pagina 438, publicado el 31 de marzo del 2026, donde se autorizó un nuevo pago de $5.175.000 a favor de la firma CLIXS Comunicación S.R.L. (VER), correspondiente al servicio prestado entre el 26 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026.



El desembolso forma parte de un contrato adjudicado mediante el Concurso Privado Nº 44/2025, cuya ejecución prevé pagos periódicos contra la presentación de las correspondientes facturas.

De acuerdo con la documentación oficial, el objeto de la contratación consiste en brindar un servicio de análisis y monitoreo de los canales de comunicación digital del Municipio, una tarea vinculada al seguimiento de la actividad institucional en redes sociales y otros medios digitales.

El contrato alcanza un monto total de $31.050.000, que se ejecuta mediante cuotas mensuales cercanas a los $5,2 millones.

