Nuevo corte de energía afectará a amplios sectores de Ushuaia este sábado

0 0 05 junio 2026 2026-06-05T08:56:00-03:00 Editar esta nota

Anunciaron un corte de luz programado para este sábado en varios barrios de Ushuaia por tareas de poda y mantenimiento eléctrico.

La interrupción del servicio eléctrico se realizará por tareas de poda y mantenimiento en líneas de media tensión. Alcanzará a barrios residenciales, organismos públicos y sectores estratégicos de la ciudad.
La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que este sábado se llevará adelante un nuevo corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de Ushuaia, debido a trabajos de poda preventiva y mantenimiento sobre líneas de media tensión.

Las tareas afectarán a dos alimentadores y provocarán interrupciones del servicio en distintos horarios, alcanzando tanto a barrios residenciales como a organismos e instalaciones estratégicas de la ciudad.

Sectores afectados por el Alimentador 10

El corte se extenderá entre las 8:30 y las 14:30 horas e impactará en las siguientes zonas:
  • Calles comprendidas entre Pluschow y Capitán Mutto.
  • Sectores de María de Caballero, Leopoldo Lugones y Goleta Florencia.
  • Área comprendida entre Maipú y Kupanaka, incluyendo Aldo Motter.
  • Sector entre Karukinka y Malvinas Argentinas, en las inmediaciones de Piedrabuena.
  • Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
  • Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.
  • Base Aeronaval Ushuaia.
Sectores afectados por el Alimentador 9

En este caso, la interrupción del suministro se producirá entre las 12:00 y las 14:30 horas, alcanzando a:
  • Barrio Gaucho Rivero (excepto el sector comprendido entre 12 de Octubre, Provincia Grande, Kuanip y Damiana Fique).
  • Barrio San Salvador.
  • Barrio Centenario.
  • Barrio El Bosquecito.
  • Barrio El Libertador.
  • Barrio Los Fueguinos.
Desde la DPE solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias ante la interrupción programada y recordaron que los horarios podrían sufrir modificaciones en función de las condiciones climáticas o de la evolución de los trabajos previstos.

Las tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo de la red eléctrica de Ushuaia con el objetivo de mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio durante la temporada invernal.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2524,Interes General,3383,Internacionales,178,Locales,4630,Noticias Nacionales,1467,Policiale,10,Policiales,11657,Sociedad,5266,Tecno,85,Tendencias,183,Titulares,15570,Ultimas Noticias,13959,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Nuevo corte de energía afectará a amplios sectores de Ushuaia este sábado
Nuevo corte de energía afectará a amplios sectores de Ushuaia este sábado
Anunciaron un corte de luz programado para este sábado en varios barrios de Ushuaia por tareas de poda y mantenimiento eléctrico.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt8rISpe28uffRgMD-kHPUHDeXpmPlmgxOspgbBs4-8vGdxsvcVe8gUmwrdnvUbsqIMU9ESEGw7E6j5U0l5tWZzRKhDptnECw0c9HperU4J0kDlTOESvEblAMb0SXt-FLAiDoEe4VZrGYoRFSkq1LQPwJEgASoPjeKslUJcm3kahiiaU5sm555/w640-h366/corte%20de%20energia%20electrica%20en%20ushuaia%20para%20el%20dia%20sabado.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt8rISpe28uffRgMD-kHPUHDeXpmPlmgxOspgbBs4-8vGdxsvcVe8gUmwrdnvUbsqIMU9ESEGw7E6j5U0l5tWZzRKhDptnECw0c9HperU4J0kDlTOESvEblAMb0SXt-FLAiDoEe4VZrGYoRFSkq1LQPwJEgASoPjeKslUJcm3kahiiaU5sm555/s72-w640-c-h366/corte%20de%20energia%20electrica%20en%20ushuaia%20para%20el%20dia%20sabado.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/nuevo-corte-de-energia-afectara-amplios.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/nuevo-corte-de-energia-afectara-amplios.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos