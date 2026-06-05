Nuevo corte de energía afectará a amplios sectores de Ushuaia este sábado

Sectores afectados por el Alimentador 10

El corte se extenderá entre las 8:30 y las 14:30 horas e impactará en las siguientes zonas:





En este caso, la interrupción del suministro se producirá entre las 12:00 y las 14:30 horas, alcanzando a:

Barrio Gaucho Rivero (excepto el sector comprendido entre 12 de Octubre, Provincia Grande, Kuanip y Damiana Fique).

Barrio San Salvador.

Barrio Centenario.

Barrio El Bosquecito.

Barrio El Libertador.

Barrio Los Fueguinos.

Desde la DPE solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias ante la interrupción programada y recordaron que los horarios podrían sufrir modificaciones en función de las condiciones climáticas o de la evolución de los trabajos previstos.





Las tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo de la red eléctrica de Ushuaia con el objetivo de mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio durante la temporada invernal.