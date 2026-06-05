Nuevo corte de energía afectará a amplios sectores de Ushuaia este sábado

Anunciaron un corte de luz programado para este sábado en varios barrios de Ushuaia por tareas de poda y mantenimiento eléctrico.
La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que este sábado se llevará adelante un nuevo corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de Ushuaia, debido a trabajos de poda preventiva y mantenimiento sobre líneas de media tensión.
Las tareas afectarán a dos alimentadores y provocarán interrupciones del servicio en distintos horarios, alcanzando tanto a barrios residenciales como a organismos e instalaciones estratégicas de la ciudad.
Sectores afectados por el Alimentador 10
El corte se extenderá entre las 8:30 y las 14:30 horas e impactará en las siguientes zonas:
- Calles comprendidas entre Pluschow y Capitán Mutto.
- Sectores de María de Caballero, Leopoldo Lugones y Goleta Florencia.
- Área comprendida entre Maipú y Kupanaka, incluyendo Aldo Motter.
- Sector entre Karukinka y Malvinas Argentinas, en las inmediaciones de Piedrabuena.
- Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
- Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.
- Base Aeronaval Ushuaia.
En este caso, la interrupción del suministro se producirá entre las 12:00 y las 14:30 horas, alcanzando a:
- Barrio Gaucho Rivero (excepto el sector comprendido entre 12 de Octubre, Provincia Grande, Kuanip y Damiana Fique).
- Barrio San Salvador.
- Barrio Centenario.
- Barrio El Bosquecito.
- Barrio El Libertador.
- Barrio Los Fueguinos.
Desde la DPE solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias ante la interrupción programada y recordaron que los horarios podrían sufrir modificaciones en función de las condiciones climáticas o de la evolución de los trabajos previstos.
Las tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo de la red eléctrica de Ushuaia con el objetivo de mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio durante la temporada invernal.
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