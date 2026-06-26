Ni los inspectores respetan las normas: camioneta municipal fue fotografiada ocupando un lugar exclusivo para personas con discapacidad

Una camioneta perteneciente a la Municipalidad de Ushuaia fue fotografiada estacionada en un espacio reservado para personas con discapacidad, una infracción que, de acuerdo con la normativa vigente, puede ser sancionada con multas que superan el millón de pesos.

La imagen generó cuestionamientos entre vecinos, quienes volvieron a plantear la necesidad de que las normas de tránsito se apliquen con el mismo criterio tanto para los ciudadanos como para quienes integran la administración municipal. Recordemos que la vicegobernadora, Monica Urquiza, come a diario la infracción de estacionar sobre la vereda. (VER) , quienes volvieron acomo para quienes integran la administración municipal. Recordemos que la vicegobernadora, Monica Urquiza, come a diario la infracción de estacionar sobre la vereda.





La situación cobra mayor relevancia luego de que el Municipio actualizara recientemente el valor de las multas para este tipo de infracciones.





Multas de hasta $1,2 millones





Según la Ordenanza vigente, estacionar en un espacio exclusivo para personas con discapacidad u obstaculizar una rampa de acceso constituye una infracción grave.





Actualmente la sanción oscila entre 240 y 960 Unidades Fijas de Aplicación (UFA). Con el valor vigente de $1.295 por UFA, la multa puede variar entre $310.800 y $1.243.200 , dependiendo de la gravedad y de los antecedentes del infractor.





Reclamos por igualdad ante la ley





El hecho también reavivó cuestionamientos de vecinos respecto del cumplimiento de las normas por parte de quienes deben hacerlas respetar.





Días atrás ya se habían difundido reclamos relacionados con situaciones de estacionamiento que involucraban a funcionarios provinciales, donde los vecinos cuestionaban la aparente falta de controles y de sanciones.





Ahora, la presencia de un vehículo oficial ocupando un lugar reservado para personas con discapacidad vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de que las reglas se apliquen sin excepciones.





Para numerosos vecinos, este tipo de episodios deteriora la confianza en los controles de tránsito , especialmente cuando las sanciones económicas previstas para el resto de los ciudadanos son elevadas.





Hasta el momento no trascendió si el vehículo oficial fue efectivamente infraccionado ni si desde la Municipalidad se inició algún procedimiento interno para determinar las circunstancias del hecho.