El Gobierno otorgará por decreto una mejora salarial a los docentes fueguinos tras fracasar la paritaria

El Gobierno fueguino otorgará por decreto una mejora salarial a docentes tras no alcanzar un acuerdo con el SUTEF en paritarias.
El Gobierno de Tierra del Fuego resolvió otorgar por decreto una nueva recomposición salarial para el sector docente, luego de que las negociaciones paritarias entre el Ministerio de Educación y el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) finalizaran sin acuerdo.
La medida fue confirmada por el Ejecutivo provincial y contempla una actualización salarial equivalente a la que recientemente recibieron los demás escalafones de la administración pública fueguina.
Según se informó oficialmente, el primer tramo del incremento, correspondiente al 3,5%, será abonado junto con el Sueldo Anual Complementario (SAC), por lo que también impactará directamente en el cálculo del aguinaldo que percibirán los docentes.
Además, el sector educativo accederá a los restantes aumentos ya definidos para el conjunto de los trabajadores estatales provinciales, en el marco de la política salarial impulsada por la administración fueguina.
Al anunciar la decisión, el ministro de Educación, Pablo López Silva, sostuvo que la actualización representa “un enorme esfuerzo económico” para las arcas provinciales y aseguró que se trata del máximo incremento que actualmente puede afrontar el Estado fueguino en función de la situación financiera existente.
No obstante, el funcionario remarcó que las instancias de negociación continúan abiertas y ratificó la voluntad del Gobierno de seguir dialogando con los representantes gremiales para abordar futuras discusiones salariales y otros temas vinculados a las condiciones laborales del sector.
La decisión se conoce en medio del conflicto que mantiene el SUTEF con el Ejecutivo provincial, marcado por medidas de fuerza, movilizaciones y reclamos por una recomposición salarial que el gremio considera insuficiente frente al contexto inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a sostener el diálogo institucional con el sindicato, aunque en esta oportunidad optó por avanzar mediante decreto ante la imposibilidad de alcanzar un consenso en la mesa paritaria.
¿ y los docentes liber como deberían pagar esto? Porqie son ellos los que deben abonar al pueblo.ResponderBorrar
se las re pusieron, y estamos a Junio...ResponderBorrar
Guarda, agárrense con la mejora. Jajajaja. El y su planta se dan casi un 40% y a la policía?ResponderBorrar
igual tienen lo que merecen, uds y catena fueron los mayores aportantes de votos de este imprsentableResponderBorrar
Un penitenciario sigue en funciones a pesar de haber sido condenado en el año 2024ResponderBorrar
jueves 4 de junio de 2026 Diario El Sureño
En marzo de 2024 un agente penitenciario fue condenado por un delito de abuso sexual simple. A pesar de todo el tiempo transcurrido, no se ha definido el sumario administrativo en su contra.
RÍO GRANDE.- David Alejandro Ciares, agente penitenciario quien fue condenado a 3 años de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple, sigue como personal del Servicio Penitenciario, a pesar que hace más de un año y medio que la condena fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia.
El agente sigue percibiendo un 70 por ciento de sus haberes, no presta servicios, porque aún no se ha definido el sumario administrativo que se le inició por su conducta, la que se agravó a partir de la condena que le aplicó el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia. Por ello, se estima que podría ser inminente una medida de exoneración, aunque el sumario no avanza.
David Alejandro Ciares es hermano del actual director del Servicio Penitenciario de la Provincia.
jajajajaja se les estiro el veranito a los docentes... antes tenian cocinado el salario mas tardar abril... junio y por decreto, los re cagaronResponderBorrar
renuncia sidoso, por el bien de todosResponderBorrar
este fue el peor gobernador que nos toco..nunca mas este enfermo mental, y la rufla de putos, sidosos y tran que metio en nuestro gobiernoResponderBorrar
cuando intervienen ese gremio de mierda, compuesto por gente de mierda manejado por gente de mierda ????ResponderBorrar
MARCELO GUZMAN GOBERNADOR 2027ResponderBorrar
ALEJANDRO VENTURA VICE
dos personas, que no le pegan a las mujeres, y son eticos y morales
pensar que a catena lo tuvieron en el horno y le salvaron la cabeza, ademas de hacerlo multimillonario ... jajaja ... se arrepienten no ?ResponderBorrar
colorada de mierda, vas a ir presa dentro de poco. el pedofilo de gordillo, anda libre como si nda, porque la cerda ex mujer del violin este trabajan mejor dicho afana con la cerda castillo....ResponderBorrar
Demasiado aumento les dieron por el daño que hicieron, y quedó demostrado que, cuando mejor estaban, tampoco laburaban, dan ascoResponderBorrar
los gastos sin sentido por clientelismo politico siguen en puertos sin importar la intervencion y la necesidad de economizarResponderBorrar
El ex OPIP contratado ahora sera asesor a demas seguira contratado para dar curso opr y es el que privatizo la seguidosd con aria rosa y zolne
la joda sigue mientras urquiza siga bancando a estos impresentables
https://compras.tierradelfuego.gob.ar/?p=275495