El Gobierno otorgará por decreto una mejora salarial a los docentes fueguinos tras fracasar la paritaria

El Gobierno de Tierra del Fuego resolvió otorgar por decreto una nueva recomposición salarial para el sector docente, luego de que las negociaciones paritarias entre el Ministerio de Educación y el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) finalizaran sin acuerdo.

La medida fue confirmada por el Ejecutivo provincial y contempla una actualización salarial equivalente a la que recientemente recibieron los demás escalafones de la administración pública fueguina.





Según se informó oficialmente, el primer tramo del incremento, correspondiente al 3,5%, será abonado junto con el Sueldo Anual Complementario (SAC), por lo que también impactará directamente en el cálculo del aguinaldo que percibirán los docentes.





Además, el sector educativo accederá a los restantes aumentos ya definidos para el conjunto de los trabajadores estatales provinciales, en el marco de la política salarial impulsada por la administración fueguina.





Al anunciar la decisión, el ministro de Educación, Pablo López Silva, sostuvo que la actualización representa “un enorme esfuerzo económico” para las arcas provinciales y aseguró que se trata del máximo incremento que actualmente puede afrontar el Estado fueguino en función de la situación financiera existente.





No obstante, el funcionario remarcó que las instancias de negociación continúan abiertas y ratificó la voluntad del Gobierno de seguir dialogando con los representantes gremiales para abordar futuras discusiones salariales y otros temas vinculados a las condiciones laborales del sector.





La decisión se conoce en medio del conflicto que mantiene el SUTEF con el Ejecutivo provincial, marcado por medidas de fuerza, movilizaciones y reclamos por una recomposición salarial que el gremio considera insuficiente frente al contexto inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.





Mientras tanto, el Gobierno apuesta a sostener el diálogo institucional con el sindicato, aunque en esta oportunidad optó por avanzar mediante decreto ante la imposibilidad de alcanzar un consenso en la mesa paritaria.