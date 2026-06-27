Denuncian la formación de un basural en el Cañadón y piden sanciones para quienes arrojan residuos

Vecinos de Ushuaia hicieron público un nuevo reclamo por la acumulación de residuos en un sector del Cañadón, donde denuncian que algunas personas continúan arrojando basura en la vía pública, generando un basural a cielo abierto que afecta a todo el barrio.

Según relató una vecina, la situación se registra en inmediaciones de las calles Yowen y Cilawaia, donde desde hace tiempo se acumulan distintos tipos de residuos.





"Necesito que se haga público esta tomada de pelo por parte de vecinos que viven en el Cañadón. Tiran basura en la calle y también en la placita, generando un basural", expresó la denunciante.





La mujer aseguró que la problemática se repite de manera constante y que, aun cuando el lugar es limpiado, los residuos vuelven a aparecer pocos días después.





Además, señaló que en el sector fue colocado un cartel con la leyenda "No tirar basura", pero sostiene que, lejos de respetarlo, algunas personas continúan arrojando desperdicios justamente en ese lugar.





La vecina considera que esta conducta perjudica a todo el barrio, genera un foco de contaminación y deteriora un espacio utilizado por las familias.





Por ese motivo, solicitó que las autoridades correspondientes identifiquen a los responsables y apliquen las sanciones previstas para quienes arrojan residuos en la vía pública.