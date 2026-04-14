(Vídeo) Auto en llamas en pleno tránsito en Ushuaia: circuló prendido fuego varias cuadras

Una escena impactante se vivió este martes por la mañana en Ushuaia, cuando un automóvil comenzó a prenderse fuego mientras circulaba con aparente normalidad por la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:15, cuando el vehículo fue visto desplazándose envuelto en llamas desde la zona del ARA San Juan, continuando su recorrido por la calle Facundo Quiroga.





Testigos registraron el momento en el que el rodado avanzaba con fuego visible en su estructura, generando preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por el sector en ese horario de alta circulación.





A pesar de la gravedad de la situación, hasta el momento no se informaron personas heridas, aunque el episodio generó alarma por el riesgo que implicó que el vehículo siguiera en movimiento en esas condiciones.





Se desconoce por el momento el origen del incendio, que podría estar vinculado a una falla mecánica o eléctrica, aunque serán las pericias las que determinen las causas.





El hecho vuelve a poner en foco la importancia de realizar controles preventivos en los vehículos para evitar este tipo de situaciones que pueden escalar rápidamente y poner en riesgo a terceros.





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