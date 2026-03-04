Ushuaia será sede del Inter-Patagónico de Esgrima con casi 90 competidores

El torneo se disputará el 7 de marzo en el Salón Magallanes del Arakur y reunirá esgrimistas de Argentina y Chile. La entrada será libre y gratuita para el público.

Ushuaia volverá a posicionarse como escenario del deporte regional con la realización del Campeonato Inter-Patagónico de Esgrima, que se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el Salón Magallanes del Arakur Ushuaia Resort & Spa.

El evento, organizado por la Asociación Esgrima Fueguina, contará con casi 90 inscriptos provenientes de distintos puntos de Argentina y Chile, y las inscripciones aún continúan abiertas.

El presidente de la entidad, Gonzalo Montiel, destacó que el certamen forma parte de un proceso de integración deportiva que se sostiene desde hace varios años.

“Es un campeonato que ya viene realizándose entre Argentina y Chile. Lo que más se trata de difundir es la hermandad de la esgrima y vincularnos para entrelazar amistad entre los dos países”, expresó.
Participación nacional y crecimiento

La edición 2026 tendrá una particularidad: la apertura a competidores de todo el país. Según detallaron desde la organización, ya confirmaron su presencia esgrimistas de La Plata, Mendoza, San Julián, Puerto Madryn, Río Gallegos y Punta Arenas. “Tenemos casi 90 inscriptos y todavía sigue mucha gente preguntando. Estamos muy contentos”, señaló Montiel.

La competencia se desarrollará desde las 8 de la mañana hasta la noche y se disputará en tres disciplinas: espada, sable y florete. Habrá seis pedanas funcionando en simultáneo. Cada pedana es una pista reglamentaria de 16 metros equipada con sistema eléctrico que registra los toques y transmite la información al jurado.

Entrada libre para el público

Desde la organización confirmaron que el acceso será libre y gratuito. “Cualquier persona o familia que quiera acercarse puede ir a ver la competencia. Vamos a estar hasta las 10 u 11 de la noche, con categorías que van desde chicos de 7 años hasta veteranos”, explicaron.

El objetivo, remarcaron, no es solamente la competencia sino también la difusión de la disciplina en la provincia. “La idea es que se puedan acercar y a lo mejor se enamoren de esta disciplina y quieran empezar a practicarla”, sostuvo Montiel.
Proyección internacional

La escuela de esgrima funciona en Ushuaia desde hace 35 años y actualmente cuenta con más de 30 alumnos. Los entrenamientos se realizan los sábados de 15 a 18 en la sala A del polideportivo, sobre la cancha 4.

En paralelo, la asociación proyecta metas de mayor escala. Entre ellas, la posibilidad de que Ushuaia sea sede de un campeonato panamericano de esgrimistas veteranos, una decisión que dependerá de la Federación Nacional y de autoridades deportivas nacionales.

En ese sentido, el Inter-Patagónico también funciona como vidriera para demostrar que la capital fueguina está en condiciones de albergar eventos deportivos de mayor envergadura.

